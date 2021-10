È giunto il giorno: Massimo Paolucci ha presentato in anteprima Medium, la sua prima fatica cinematografica (egli si è cimentato per la prima volta dietro la macchina da presa) che vede protagonista un ex pugile, Emilio Franchini. La presentazione ha avuto luogo a Roma, al Cinema Adriano ed è stata accolta da una sala gremita.

Horror d'azione

Ecco come è stato definito il film di Paolucci, che tra gli altri, vanta già collaborazioni con registi del calibro di Dario Argento. La pellicola intreccia sangue e violenza, giustizia e malavita, esistenza e morte, sullo sfondo delle vicende di tre ladri.

Vi è tutto: i tre protagonisti, che formano una novella "Banda Bassotti", il barista derubato, uomo della malavita romana che darà filo da torcere ai ladri, l'anziano e ricco signore cinese da raggirare al fine di rubargli le ricchezze, il medaglione dagli apparenti aspetti soprannaturali, e una giovane ragazza che versa in stato comatoso ed è tenuta in vita da circostanze misteriose. È dunque indubbiamente particolare l'impresa di Paolucci, che mescola finzione e realtà, rappresentati dal soprannaturale e da questioni attuali non trascurabili come la criminalità organizzata e non.

Un cast di volti noti

Cast eccezionale per Paolucci, affiancato dal protagonista Emilio Franchini, promessa del cinema italiano, ex pugile e calciatore.

Accanto a lui, Tony Sperandeo, Martina Marotta, Bruno Bilotta, Barbara Bacci, Francesco Maria Dominedò, Pierfrancesco Ceccanei, Martina Angelucci e Dafne Barbieri, che hanno tutti preso parte alla premiere romana. Presenti anche all'anteprima i produttori del film, Giovanni Franchina e Daniele Gramiccia di Emily Productions.

Sul red carpet, allestito per l'occasione, hanno poi sfilato non pochi volti noti dello spettacolo italiano: Demetra Hampton (Chicken Park, Good as You- Tutti i colori dell'amore), Alessandro Cosentini (Don Matteo), Cristina Moglia (La stagione dei delitti), dal Paradiso delle Signore l'attrice Ornella Giusto, Gianluca Ramazzotti (Il siero della vanità), Gennaro Cassini (Alice), Niccolò Centioni (I Cesaroni), Edoardo Velo (Vento di mare, Trappola d'autore), Daniele Pompili (modello attore e influencer), l'influencer e opinionista tv Emanuela Tittocchia, il ballerino e coreografo Garrison Rochelle (insegnante di danza nei programmi tv Saranno Famosi e Amici), Maura Paparo (anch'essa insegnante nel programma tv Amici), l'attrice Milena Miconi (Il disordine del cuore), Nadia Bengala (La goccia maledetta), Sara Tommasi (tutto l'amore del mondo), Maria Monsè e Valentina Spampinato, produttrice di Performer Italian Club.