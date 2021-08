Mentre negli studi di U&D è in corso la prima registrazione stagionale dopo l'estate, sul web non si parla d'altro che dell'indiscrezione che ha lanciato Riccardo Signoretti sui social network. Il direttore di Nuovo, infatti, ha fatto sapere che Gemma Galgani si è sottoposta ad un altro intervento chirurgico dopo il lifting al viso di un anno fa: la dama del Trono Over, infatti, si è rifatta il seno durante le vacanze appena concluse.

Scoop sulla protagonista di U&D Over

Gemma Galgani, come anticipa il direttore Signoretti su Instagram, si sarebbe sottoposta ad un'altra operazione chirurgica dopo quella al viso dell'estate 2020.

Poco prima che sul web cominciassero a circolare le anticipazioni della registrazione del 24 agosto, l'informato Riccardo ha spiazzato i fan del dating-show spoilerando l'intervento di mastoplastica che ha fatto la torinese durante lo stop per le vacanze.

La 71enne, dunque, ha aumentato di qualche taglia il suo seno mentre il programma al quale partecipa da oltre 11 anni non era in onda, esattamente come è accaduto l'anno scorso con il lifting al volto per eliminare rughe e altri segni del tempo che passa.

"Clamoroso a Uomini e Donne: Gemma si è rifatta pure il seno. Apparirà in studio con una scollatura nuova di zecca, una novità che non passerà inosservata", si legge sotto al post che il direttore di Nuovo ha dedicato a questa notizia esclusiva sul format condotto da Maria De Filippi.

Nuova edizione di U&D alle porte

Riccardo Signoretti sostiene che Gemma ha rifatto il seno per poter ammaliare più cavalieri possibili nelle prossime puntate di U&D, quelle alle quali parteciperà per il dodicesimo anno consecutivo.

Secondo il direttore di Nuovo, dunque, Galgani ha fatto ancora ricorso alla chirurgia plastica per ringiovanire il suo aspetto: dopo il lifting che le ha tolto molti anni l'estate scorsa, stavolta la torinese ha puntato sul décolleté, sottoponendosi ad una mastoplastica mentre il programma era in vacanza.

Chi ha lanciato questa notizia, l'ha data per certa, quindi nella tarda serata del 24 agosto dovrebbe trovare conferma nelle anticipazioni che trapeleranno sulla prima registrazione dell'edizione 2021/2022 del dating-show, quella che Maria De Filippi condurrà nel pomeriggio.

Gemma, dunque, sta per ripresentarsi in studio con una scollatura nuovissima, un particolare che potrebbe alimentare l'antagonismo di Tina Cipollari nei suoi confronti.

Spoiler di U&D la sera del 24 agosto

Salgono a quota due, dunque, gli interventi chirurgici ai quali si è sottoposta Gemma in questi anni: il lifting al volto e la mastoplastica per aumentare il seno di qualche taglia. Stando a quello che afferma Riccardo Signoretti sui social, la protagonista di U&D ha vissuto un'estate di solitudine: non solo non ha trovato l'amore, ma Galgani durante le vacanze si è fatta vedere poco in giro proprio per non far trapelare anticipazioni sulla nuova operazione chirurgica che ha fatto.

Oggi, martedì 24 agosto, sarà registrata la prima puntata della stagione 2021/2022 del dating-show, quella che sarà trasmessa su Canale 5 lunedì 13 settembre. In serata, dunque, sul web cominceranno a circolare gli spoiler di quello che accadrà in studio tra dame e cavalieri, ma anche tra i quattro nuovi tronisti (due di loro sarebbero ragazzi comuni alla prima esperienza televisiva, Joele di Venezia e Giulietta di Catania) e i loro corteggiatori.

Tra poche ore, dunque, i fan del programma riceveranno ulteriori novità sulla dama 71enne e su quello che ha combinato durante l'estate.