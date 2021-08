Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni su Brave and Beautiful, la serie tv turca che ha conquistato i telespettatori italiani questa estate.

Gli spoiler turchi sulle puntate previste nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5 svelano che Korhan Korludag scoprirà finalmente la verità su sua moglie. Il fratello di Suhan, infatti, capirà che Cahide ha finto una gravidanza per molti mesi grazie all'aiuto di Hulya.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Cahide scopre di essere in attesa di nove settimane

Le anticipazioni di Brave and Beautiful riguardanti le puntate trasmesse tra qualche settimana in Italia annunciano che le bugie di Cahide verranno a galla, con conseguenze drammatiche.

Tutto inizierà quando la donna apprenderà di essere in attesa di un figlio da nove settimane. La darklady, a questo punto, non avrà più bisogno del bambino portato in grembo dalla sua complice, ormai giunta al sesto mese di gestazione. Per questo motivo, Cahide si allontanerà sempre di più da Hulya, non rivelandole di essere realmente incinta.

Nonostante tutto, la giovane Korludag continuerà a indossare dei pancioni finti, portando avanti il suo piano, mentre Hulya inizierà a sospettare del suo strano comportamento.Alla fine, Cahide inviterà la sua complice a partire per qualche mese per non dare nell'occhio.

Hulya minaccia la giovane Korludag

Nel corso delle prossime puntate della soap opera, Hulya metterà al mondo il bambino con qualche settimana di anticipo.

Poi, la giovane si recherà da Cahide per permetterle a suo marito di avere un erede. La darklady rifiuterà il pargoletto, innescando la furente reazione della sua ex complice.

Hulya, infatti, non si lascerà intimidire, tanto da minacciare la giovane Korludag di far vedere a Korhan i video in cui si mettevano d'accordo per fingere una gravidanza.

Alla fine, la neo-mamma riuscirà a consegnare una chiavetta usb al fratello di Suhan al termine di una lite al cospetto del fratello di Suhan.

Korhan non perdona la moglie dopo avere appreso il suo inganno

Ovviamente, il figlio di Tahsin rimarrà sconvolto dopo aver capito di essere stato ingannato dalla moglie sulla possibilità di diventare realmente papà.

Per questo motivo, Korhan si scaglierà come una furia contro Cahide, tanto da non concederle il perdono dopo tutto il male ricevuto. Alla fine, la darklady sarà costretta a fuggire di casa e trovare rifugio da Mihriban. Intanto Korhan sarà distrutto e troverà consolazione nelle parole di Suhan.