Non accennano a placarsi le chiacchiere sugli interventi chirurgici che Gemma ha fatto poco prima di rientrare a U&D, ovvero durante l'estate. Il direttore Riccardo Signoretti ha raccolto il primo sfogo di Galgani dopo l'operazione al seno, documentata da una foto inedita della stessa con un décolleté decisamente più voluminoso del passato. La "regina" del Trono Over è pronta a rimettersi in gioco nel dating-show, lo stesso nel quale spera di incontrare l'anima gemella.

Su Instagram la foto della dama di U&D col seno nuovo

È ancora una volta Riccardo Signoretti a regalare ai fan di U&D un'esclusiva sull'edizione che debutterà in televisione lunedì 13 settembre.

Il direttore di Nuovo Tv, infatti, la mattina del 30 agosto ha pubblicato su Instagram l'anteprima della copertina del numero che uscirà nei prossimi giorni, quasi interamente dedicato a Gemma Galgani.

Quando mancano un paio di settimane al ritorno del dating-show su Canale 5, in rete ha cominciato a circolare la prima foto della torinese dopo l'intervento di mastoplastica al quale si è sottoposta durante l'estate.

Nel condividere con i proprio follower quest'immagine inedita della dama del Trono Over, Signoretti ha detto: "Le uniche foto dopo l'operazione per aumentare di qualche taglia il seno".

La protagonista del format di Maria De Filippi, inoltre, ha rilasciato qualche dichiarazione a ridosso dell'esordio sul piccolo schermo, dicendosi contentissima della decisione che ha preso nei mesi scorsi.

Il commento prima di tornare negli studi di U&D

"Ora ho il décolleté di quando ero ragazza", ha fatto sapere Gemma dopo aver mostrato per la prima volta il seno nuovo che si è regalata mentre il programma di cui è protagonista era in pausa per l'estate.

Nonostante stia ricevendo critiche e feroci attacchi da chi pensa che sia sbagliato ricorrere alla chirurgia estetica a più di 70 anni, Galgani va avanti per la sua strada e motiva con queste parole la sua scelta di rifarsi di nuovo e soprattutto alla sua età: "Ho ceduto alla vanità".

Insomma, la torinese non è affatto pentita di essersi ritoccata nuovamente ad un anno di distanza dal lifting al viso che le aveva tolto qualche anno.

Come hanno riportato le anticipazioni delle prime due registrazioni stagionali di U&D, la dama non si è rifatta soltanto il seno: spronata da Tina Cipollari ad ammettere tutta la verità, la "regina" del dating-show ha fatto sapere di aver fatto delle punturine alle labbra per renderle più voluminose.

Il 30 e 31 agosto nuove registrazioni di U&D

La prima immagine di Gemma dopo l'intervento al seno, sta facendo il giro della rete. Nello scatto che Riccardo Signoretti ha messo in copertina sulla sua rivista di Gossip, si vede Galgani che sorride e sfoggia un voluminoso décolleté sotto ad un top in pizzo nero.

Questo dovrebbe essere il look che la torinese ha indossato alla prima registrazione stagionale di U&D, quella alla quale ha partecipato lo scorso 24 agosto dopo circa tre mesi di assenza dalle scene.

Lunedì 30 e martedì 31, il cast del dating-show si riunirà nuovamente per animare altre due puntate dell'edizione 2021/2022, quella che esordirà su Canale 5 tra meno di un paio di settimane.

Tra i protagonisti dei primi appuntamenti, spiccano tutti i rivali di Gemma: da Tina Cipollari che continua a contestare la dama e i suoi comportamenti forse non proprio in linea con la sua età, a Isabella Ricci che tanti considerano l'unica vera antagonista della 71enne.

L'obiettivo della regina del Trono Over, però, è quello di trovare l'amore e l'ha ribadito anche nelle dichiarazioni che ha rilasciato prima del debutto.