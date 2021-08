Le trame di Una vita, delle puntate in onda dal 13 al 19 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity, raccontano che Antoñito si candiderà coi conservatori, mentre Cesareo farà una dichiarazione contro Genoveva. Ildefonso, invece, racconterà a Camino delle ferite emotive derivanti dalla guerra in Africa, nel frattempo Laura testimonierà il falso per far scagionare Salmeron. Mendez, infine, avrà un breve confronto con Alonso, mentre il giudice annuncerà la presenza di un nuovo testimone al processo contro la dark lady.

Antoñito si candiderà coi conservatori

I prossimi episodi di Una vita, in onda da lunedì 13 a domenica 19 settembre, rivelano che Antoñito annuncerà alla famiglia Palacios la volontà di volersi candidare coi conservatori. Se da un lato Lolita e Ramon avranno qualche dubbio su tale scelta, dall'altra Carmen sosterrà la strada politica intrapresa dal ragazzo.

Cesareo, intanto, deciderà di pronunciare una dichiarazione contro Genoveva, ma il truffaldino avvocato Velasco sarà pronto a confonderlo, tendendo una trappola alla sentinella.

Ildefonso, successivamente, sceglierà la strada della sincerità con Camino raccontando alla moglie le ferite emotive subite a causa della guerra africana. La giovane Pasamar, attonita, chiederà un suggerimento ad Anabel, che la incoraggerà a prendere l'iniziativa, così Camino si concederà al marito.

Jose, poco più tardi, tenterà di persuadere Bellita a non partire, ma la donna annuncerà alle amiche di essere pronta per andare in Argentina. Marcos, nel mentre, affitterà la casa di Felipe, così da poter stare accanto a Felicia.

Laura testimonierà il falso per scagionare Genoveva

Nelle prossime puntate della soap ideata da Aurora Guerra, in onda nella settimana sino a domenica 19 settembre, Laura tornerà ad Acacias per testimoniare nel processo contro Genoveva, sebbene il commissario Mendez e Felipe non si fidino molto della domestica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche Genoveva temerà che Alonso possa dichiarare qualcosa di compromettente, ma la dark lady verrà rassicurata da Velasco, il quale le garantirà che Laura non dirà nulla di compromettente al processo.

Ildefonso, intanto, rifiuterà Camino e la ragazza, pur non comprendendone la motivazione, ne sarà contenta e lo racconterà subito a Maite tramite una lettera.

Laura, successivamente, modificherà la propria testimonianza dichiarando il falso, così da tentare di far scagionare Genoveva.

Felipe continuerà a macchiare la propria immagine litigando con Alonso, mentre Mendez confesserà al suo amico di aver scoperto con cosa Velasco sta ricattando la domestica.

Genoveva, nel mentre, rafforzerà la propria posizione da vittima al processo puntando il dito su Felipe, ma Salmeron non sarà a conoscenza che il marito ha intenzione di proporsi come testimone.

Mendez, invece, tenterà di aver un confronto con Laura, ma Alonso si rifiuterà di ascoltarlo, così il commissario avrà la certezza che la domestica sia sotto scacco dell'avvocato Velasco.

Ildefonso, intanto, deciderà di parlare a cuore aperto a Camino. Il giudice, infine, annuncerà un nuovo testimone del processo contro Genoveva.