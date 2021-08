Si sta facendo un gran parlare degli interventi chirurgici ai quali si è sottoposta Gemma durante la pausa estiva di U&D: nel corso delle prime due registrazioni dell'edizione 2021/2022, infatti, la toriense ha confessato di essersi rifatta sia il seno che le labbra, il tutto a 71 anni compiuti. In rete sono in tanti a protestare per questi "colpi di testa" di Galgani, che è presa di mira con commenti negativi e aspre critiche per la sua decisione di non accettare il tempo che passa e volersi vedere giovane a tutti i costi.

I cambiamenti fisici della protagonista di U&D

Non accennano a placarsi le chiacchiere su quello che ha fatto Gemma durante l'estate: gli spoiler delle prime due registrazioni di U&D 2021/2022 (quelle condotte da Maria De Filippi il 24 e 25 agosto), hanno informato i curiosi del fatto che Galgani si è ritoccata ben due parti del suo corpo mentre il programma non era in onda.

L'intervento al seno era già stato anticipato dal direttore Riccardo Signoretti, mentre le punturine alle labbra le ha rese pubbliche la stessa torinese dopo che Tina Cipollari l'ha incalzata a confessare tutto quello che si è rifatta nel corso della vacanze.

Salgono a quattro, dunque, le operazioni chirurgiche che la dama del Trono Over ha fatto di recente, il tutto alla veneranda età di 71 anni (ne festeggerà 72 il prossimo gennaio).

Gli attacchi alla 'regina' di U&D Over

Anche se U&D tornerà in onda solamente a metà settembre (la prima puntata sarà trasmessa lunedì 13), sul web non si parla d'altro che di Gemma e dei suoi nuovi ritocchini.

I fan del dating-show hanno commentato questa inaspettata novità con durezza, dicendosi fortemente contrari all'ennesimo intervento chirurgico per una signora che ha superato i 70 anni.

Tra i tanti commenti negativi che sono stati scritti su questa vicenda, spiccano i seguenti: "Così spera di trovare più facilmente il compagno giusto?", "Che cosa si rifarà la prossima volta?".

Il pensiero più drastico, però, è quello che recita: "Aspettiamo che si rifaccia il cervello ora. Ah no, lì è vuoto".

Anche Karina Cascella ha detto la sua sulla scelta della dama del Trono Over di rifarsi seno e labbra: "Una cosa folle alla sua età.

Speravo fosse una bufala. Trovo tutto ridicolo".

Attesa per il ritorno in televisione di U&D

Gemma Galgani è ancora una volta la protagonista indiscussa di Uomini e donne. Sebbene durante l'estate siano circolate voci su una possibile sostituzione della dama con volti nuovi oppure con l'apprezzata Isabella Ricci, è sempre lei la "regina" incontrastata del Trono Over.

Le prime due puntate della nuova edizione del dating-show, infatti, sono state monopolizzate dalla 71enne e dai suoi battibecchi con gli altri membri del parterre, ma anche da quelli con l'antagonista di sempre Tina Cipollari.

Almeno per il momento, dunque, la torinese resta l'unico personaggio imprescindibile della versione senior del programma, quella di cui Maria De Filippi e la redazione non possono fare a meno per alimentare dinamiche e assicurarsi ottimi ascolti.

Nessuno come Gemma, infatti, è in grado di regalare colpi di scena come se piovesse: è già il secondo anno consecutivo che la donna si sottopone a degli interventi chirurgici per ringiovanirsi: nel 2020 ha fatto un lifting al viso, nei mesi scorsi ha rifatto il seno e le labbra.

Chissà se tutti questi cambiamenti fisici aiuteranno Galgani nella quasi impossibile impresa di trovare l'amore: secondo i giornalisti, infatti, la dama continua a fare operazioni estetiche per attirare l'attenzione dei cavalieri del cast, quelli che vorrebbe sedurre dopo un lungo periodo da sola.