Nuovo 'acquisto' per Sky Sport: si tratta di Melissa Satta. La showgirl sarda sarà una delle presenze fisse per quanto riguarda la stagione calcistica 2021/2022. L'ex velina di Striscia la Notizia parteciperà alla trasmissione Sky Calcio Club in onda la domenica sera dopo le partite al fianco di Fabio Caressa e dei suoi ospiti. Inoltre Melissa avrà un ruolo di presentatrice di Goal Deejay, il programma che chiuderà la tre giorni di coppe europee su Sky. Satta si è definita molto felice per questa nuova esperienza all'interno di Sky Sport.

Le parole di Melissa Satta

Melissa Satta inizierà una nuova esperienza sui piccoli schermi e sarà uno dei nuovi volti di Sky Sport. L'ex velina di Striscia la Notizia ha commentato la notizia dichiarando che nonostante faccia televisione da 17 anni, tutte le volte in cui nasce qualcosa di nuovo la emoziona. La showgirl si è definita agitata in quanto entrerà a far parte di una famiglia tanto preparata. Melissa ha sottolineato che secondo lei Sky e Sky Sport sono i numeri uno. "Per me è un onore e devo entrare un po' anche in punta di piedi", ha aggiunto la ragazza sarda, dichiarando che dai talent di Sky può solamente imparare. Per questa nuova avventura professionale Satta si è detta carica ed è convinta che sarà un'esperienza che andrà bene.

Melissa Satta: 'Da ragazzina giocavo in Serie C'

Melissa Satta è stata da sempre appassionata di calcio. "Da ragazzina giocavo in Serie C", ha dichiarato la showgirl, aggiungendo che ha avuto un calciatore in famiglia e ha un bambino, nato dalla relazione con il giocatore Kevin Prince Boateng, che ama questo sport. La sarda ha spesso respirato aria di calcio.

Oltre alla importante love story con il calciatore ghanese che ha militato in squadre italiane come Milan, Fiorentina o Monza, Melissa ha avuto anche un fidanzamento di cinque anni con un altro calciatore importante nel panorama italiano come l'attaccante Christian Vieri, ex giocatore di Juventus, Inter, Milan e Lazio. Inoltre Melissa ha partecipato a trasmissioni calcistiche su Mediaset quali Controcampo e Tiki Taka.

Melissa su Sky, la reazione di Fabio Caressa

La bellissima ragazza sarda Melissa Satta avrà un ruolo all'interno della trasmissione della domenica sera, Sky Calcio Club, condotta dal telecronista e volto storico di Sky, Fabio Caressa. Il programma andrà in onda al termine delle gare della domenica sera e rappresenta uno degli appuntamenti imperdibili per gli appassionati di calcio che sono abbonati della televisione satellitare. Attraverso il suo canale ufficiale Instagram, proprio il giornalista ha postato alcune storie nelle quali ha presentato Melissa Satta. Caressa si è rivolto ai propri follower affermando: "Avete capito che acquisto? Ciao invidiosi".