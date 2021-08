Roberta è la quarta tronista di Uomini e donne. Su Witty Tv, è stato diffuso il video di presentazione ufficiale della ragazza. Scendendo nel dettaglio, la protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi ha descritto il suo carattere, ha parlato del grave lutto subito a 14 anni - suo padre è venuto mancare prematuramente - e ha fatto una breve descrizione dell'uomo ideale.

'Non temo il giudizio della gente'

Dopo Joele, Andrea Nicole e Matteo, sederà sul Trono Classico Roberta. Nel video di presentazione ufficiale, la ragazza ha dichiarato di avere 21 anni e di essere nata a Roma.

Roberta si è descritta come una persona schietta e sincera: "Mia madre dice che soffro di incontinenza verbale per quanto spontanea e diretta".

La 21enne ha ammesso di dire sempre quello che pensa, senza mai temere il giudizio della gente. Inoltre, non sopporta le persone orgogliose. Come spiegato dalla giovane, fare un passo indietro e chiedere scusa davanti a uno sbaglio è sinonimo di intelligenza.

'Dal dolore non possiamo sfuggire'

Roberta ha 21 anni, ma a soli 14 anni ha dovuto affrontare un grave lutto: la scomparsa del papà. La diretta interessata ha rivelato: "La mia famiglia è il mio punto di forza". La nuova tronista è cresciuta con la mamma e due sorelle, ma all'età di 18 anni, grazie anche a dei lavori saltuari, è riuscita ad andare a vivere da sola.

Lo scorso 22 luglio, Roberta si è laureata in lingue e letterature straniere: "Il ricordo più bello della mia vita è quando mia mamma mi ha messo la corona d'alloro in testa". La giovane è convinta di avere terminato il percorso di studi con voti brillanti anche grazie al suo papà che dall'alto l'ha guidata e protetta. Per questo motivo, la 21enne si è detta orgogliosa di assomigliare in alcuni atteggiamenti al padre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nonostante, la nuova protagonista del dating show di Canale 5 oggi sia una persona forte e decisa, in passato ha sofferto molto: "Ci ho messo del tempo per capire che dal dolore non possiamo sfuggire".

Il ragazzo ideale

Con la partecipazione a Uomini e Donne, Roberta cerca l'amore vero. La diretta interessata ha ammesso di avere dato tanto nelle precedenti relazioni.

Dunque, le piacerebbe avere una liaison in cui non ha paura di mostrare le debolezze. Roberta vorrebbe al suo fianco un uomo che si prenda cura di lei: "Non voglio una persona che mi faccia dormire con un occhio chiuso e uno aperto". Inoltre, la tronista non ama le persone narcisiste o troppo piene di sé.

Al contrario, desidera un uomo che abbia tanta pazienza. Tra le tante cose che spera la 21enne romana, c'è la speranza di non trovare un corteggiatore con il suo stesso carattere: "Mi sa tanto che finiamo a piatti in faccia".