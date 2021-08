All'avvio di una nuova stagione di Uomini e donne 2021/2022, la blogger Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione su uno dei papabili tronisti. Come spiegato dall'utente, il ragazzo in questione si chiamerebbe Joele e sarebbe della provincia di Venezia. Nel messaggio si dice che il 25enne abbia sostenuto il provino a giugno e già da mesi andrebbe per la sua città a raccontare di essere stato preso per il programma di Maria De Filippi.

Di recente, la conduttrice dello storico dating show ha espresso il desiderio di portare sul piccolo schermo tutte persone "genuine".

Come riferito da De Filippi, il sogno sarebbe quello di aiutare a cercare l'amore a persone più comuni possibili.

Alla vigilia dell'avvio delle registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne, sono usciti due nomi dei presunti tronisti. Scendendo nel dettaglio, Deianira Marzano ha ricevuto un messaggio da una sua follower. La ragazza in questione ha spiegato che uno dei tronisti si chiamerebbe Joele: "Lo conosco è della mia città". Come raccontato dall'utente, il giovane sarebbe nato nel 1995: "Non mi sta simpatico e non so come l'abbiano selezionato". Stando alla segnalazione, il presunto protagonista avrebbe fatto il provino a giugno e da due mesi circa avrebbe divulgato la notizia di essere stato preso per il dating show di Canale 5.

L'utente ha rivelato di avere ricevuto la conferma sabato 21 agosto: "Sta girando dei video di presentazione".

Nicole Scavuzzo potrebbe sedere sul trono

Tra le indiscrezioni circolate su Uomini e Donne, è uscito fuori anche il nome di Nicole Scavuzzo. Come riferito da Dagospia, il dating show si starebbe apprestando a dare una svolta storica: "La prescelta ha già concluso il suo percorso di transizione".

Come spiegato Nicole in passato era un uomo mentre ora è una commessa di base a Londra. Al momento si tratta solamente di supposizioni. Tuttavia, la diretta interessata su Instagram ha lasciato un commento: "Non vedo l'ora". Non è chiaro se la giovane abbia deciso di lasciare un indizio oppure abbia esultato per qualche suo conoscente.

Confermato il mix

Stando alle indiscrezioni relative alla nuova stagione del dating "mariano", sembra essere confermato il mix del Trono Classico e del Trono Over. Lo scorso anno, le conoscenze tra i due troni si sono alternate ma erano entrambi presenti in studio. In questo modo, i protagonisti del Trono Classico hanno avuto la possibilità di interagire con i partecipanti del Trono Over e viceversa.

Per questo motivo la conduttrice e il suo staff hanno deciso di replicare. Con tutta probabilità la nuova puntata potrebbe prevedere i confronti tra gli ex partecipanti a Temptation Island.