In Una vita i colpi di scena saranno destinati a movimentare anche le prossime puntate in onda su Canale 5. In particolare, Camino scoprirà che il marito Ildefonso è impotente a causa di una ferita di guerra. Un segreto che il marchesino ha cercato di mantenere il più possibile, ma che a un certo punto diventerà di dominio pubblico, creando scompiglio ad Acacias. Felicia infatti, venuta a sapere del segreto custodito dal genero, avrà un malore e chiederà alla figlia di annullare il matrimonio.

Camino rivela ad Anabel il segreto di Ildefonso

Nelle prossime puntate di Una vita, Camino cercherà di capire il motivo per il quale Ildefonso eviterà ogni contatto fisico con lei.

I due, infatti, non consumeranno il matrimonio e la figlia di Felicia cercherà di capire cosa c'è che non va. Dopo molte insistenze, la neo sposa riuscirà a scoprire la verità, visto che Ildefonso le confesserà di essere impotente a causa di una ferita di guerra. La notizia lascerà senza parole Camino la quale, però, assicurerà al marito tutta la sua vicinanza e il suo sostegno. La figlia di Felicia però, farà l'errore di confidare il segreto alla sua nuova amica Anabel.

Anabel rivela in pubblico che Ildefonso è impotente, Felicia sconvolta

Con il prosieguo delle puntate, Anabel non terrà il segreto di Ildefonso per sé e durante la festa organizzata da Marcos per annunciare il fidanzamento con Felicia, svelerà a tutti che il marchesino è impotente.

La figlia di Marcos rovinerà la festa a tutti quanti e apparirà imbarazzata dopo essersi resa conto dell'errore commesso. Molti degli ospiti se ne andranno via, mentre Felicia uscirà dal locale sconvolta. A questo punto Bacigalupe costringerà la figlia Anabel a scusarsi con la ristoratrice la quale, più tardi, chiederà spiegazioni a Camino.

Quest'ultima non potrà far altro che confermare le parole di Anabel.

Felicia sviene dopo aver discusso con Camino nelle prossime puntate di Una vita

In Una vita, dopo le rivelazioni pubbliche di Anabel, Camino e Ildefonso si ritroveranno a discutere su quanto appena successo. I due coniugi continueranno a litigare senza trovare un punto d'incontro.

Camino, inoltre, si ritroverà anche a discutere con Felicia, la quale sverrà subito dopo lo scontro con la figlia. La ristoratrice verrà accudita da Marcos, mentre Camino continuerà a rassicurare il marito. Quest'ultimo si ritroverà in una situazione sempre più difficile, visto che anche il nonno lo ripudierà e lo rimprovererà duramente. La situazione si complicherà ancor di più nel momento in cui Felicia chiederà alla figlia di annullare il matrimonio con Ildefonso. Una proposta che Camino respingerà, litigando per l'ennesima volta con la madre. Una volta tornata a casa Camino si accorgerà che Ildefonso è sparito. Cosa sarà capitato al marchesino? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime puntate di Una vita.