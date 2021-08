Le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata mercoledì 25 agosto, hanno confermato una notizia che era stata lanciata dal direttore Riccardo Signoretti pochi giorni fa: Gemma Galgani si è rifatta il seno. La dama, però, mentre battibeccava con Riccardo e Tina ha ammesso di essersi ritoccata anche le labbra durante la pausa estiva del dating-show. Salgono a quota quattro, dunque, gli interventi chirurgici che ha fatto la torinese negli ultimi anni, ovvero da quando è la "regina" incontrastata del Trono Over.

Aggiornamenti sull'aspetto della protagonista di U&D

Gemma Galgani non smette di far discutere: al rientro negli studi di U&D dopo le vacanze, la 71enne ha spiazzato pubblico e opinionisti quando ha confermato di essersi rifatta ancora.

A un anno dal lifting al viso che tanto fece parlare, la dama ha deciso di rivolgersi di nuovo al chirurgo per migliorare altre due parti del suo corpo.

Il direttore Signoretti è stato il primo a diffondere la notizia dell'intervento di mastoplastica al quale si è sottoposta la torinese in estate: la protagonista del Trono Over, infatti, in questi giorni ha ammesso di essersi rifatta il seno per provare a risultare ancora piacevole e attraente agli occhi dei cavalieri del parterre.

Questo ritocchino, però, non è l'unico che l'antagonista di Tina ha fatto in questi mesi: nel corso della registrazione che Maria De Filippi ha condotto il 25 agosto, Gemma ha confessato di aver fatto delle punturine alle labbra per renderle più voluminose.

Pioggia di critiche per la dama di U&D Over

Viste le ultime novità, i blog hanno riassunto tutte le operazioni che Gemma ha fatto in questi anni, per la precisione da quando è diventata centrale e fondamentale nelle dinamiche del dating-show di Canale 5.

Il primo intervento al quale Galgani si è sottoposta, è quello ai denti. La torinese accettò di partecipare a qualche puntata di Selfie-Le cose cambiano (format condotto da Simona Ventura qualche stagione tv fa) per provare a modificare il suo sorriso non proprio smagliante. La dentatura nuova che la 71enne ha sfoggiato successivamente, è stata uno dei motivi per i quali Tina l'ha attaccata davanti alle telecamere.

Nel settembre del 2020, poi, la dama è rientrata negli studi U&D con un viso ringiovanito e con meno rughe del solito. Interpellata dai presenti su questo suo nuovo aspetto, la protagonista del Trono Over raccontò di aver fatto un lifting durante le vacanze, un'operazione chirurgica che le ha permesso di togliersi qualche anno.

Anticipazioni sulle prime puntate di U&D 2021/2022

Dopo essersi ritoccata i denti e il volto, Gemma sembra averci preso gusto a farsi aiutare dal chirurgo. Le anticipazioni delle puntate di U&D che sono state registrate il 24 e il 25 agosto, infatti, informano i fan che Galgani si è rifatta il seno mentre il programma era in pausa per l'estate.

La torinese, dunque, in questi giorni ha sfoggiato un décolleté nuovo di zecca davanti alle telecamere, una scollatura che potrebbe darle una mano nel conquistare i cavalieri del parterre che attireranno la sua attenzione da qui in avanti.

Gli ultimi spoiler che sono trapelati dagli Elios, poi, aggiornano i curiosi sul fatto che la 71enne non si è limitata a un'operazione di mastoplastica durante le vacanze: come lei stessa ha confessato su sollecitazione di Tina e di Riccardo, la dama del Trono Over ha ritoccato le labbra con delle punturine che ne hanno aumentato di un po' il volume.

Insomma, per ora sono quattro gli interventi che Gemma ha fatto nell'ultimo periodo per provare a migliorare il suo aspetto, ma gran parte degli spettatori di Uomini e donne si stanno dicendo contrari a questi suoi "colpi di testa".