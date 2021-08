Dopo le parole di Massimiliano Mollicone sull'addio con Vanessa Spoto, anche quest'ultima è intervenuta tramite i social per confermare la fine della relazione. In una stories, su Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha spiegato di essere molto delusa per come sono andate le cose. Inoltre, ha rivelato di non avere molta voglia di parlare della rottura.

Le parole dell'ex tronista

Dopo le voci di una presunta crisi con Vanessa, l'ex tronista del dating show condotto da Maria De Filippi ha confermato la fine della love story. Nel dettaglio, l'ex protagonista romano ha spiegato che l'entusiasmo delle prime settimane si è spento.

Inoltre, Massimiliano ha fatto sapere che la coppia ha deciso di interrompere la storia perché non erano più felici. A detta di Mollicone, tra lui e la corteggiatrice "scelta" c'erano troppe differenze. Con rammarico, Massimiliano ha ammesso che prima di voltare pagina ci vorrà del tempo.

La conferma di Spoto

In un primo momento, Vanessa Spoto aveva deciso di restare in silenzio. Dopo avere ricevuto numerosi messaggi dai fan dell'ex coppia, la diretta interessata è intervenuta per spiegare la sua posizione. L'ex corteggiatrice ha confermato la fine della relazione. Inoltre, ha chiosato: "La delusione è tanta".

La ragazza originaria di Prato ha confidato di essere molto dispiaciuta per come sono andate le cose con Mollicone.

A tale proposito, ha spiegato di non volere affrontare l'argomento almeno per il momento. Vanessa ha aggiunto: "Sto cercando di distrarmi". Infine, Spoto ha ringraziato tutti i suoi sostenitori per i numerosi messaggi di sostegno.

Il percorso di Vanessa e Massimiliano

Massimiliano aveva deciso di uscire dal dating show di Canale 5 con Vanessa Spoto.

In un primo momento, tra i due le cose sembravano andare a gonfie vele. Entrambi, in una diretta social, avevano rivelato ai fan l'intenzione di cercare una casa insieme in modo da intraprendere una convivenza visto che lei è di Prato e lui di Roma.

Prima dell'inizio di Temptation Island, si era mormorato anche di una presunta partecipazione della coppia.

Vanessa e Massimiliano, però, avevano smentito i rumor. In particolare, l'ex tronista non aveva nascosto il desiderio di partecipare al docu-reality. Tuttavia, al tempo stesso aveva rivelato che prendere parte al programma subito dopo essere usciti da Uomini e Donne non aveva alcun senso. Dal canto suo, Vanessa si era detta molto gelosa del suo compagno. Dunque, la sola idea che Massimiliano potesse essere corteggiato dalle single presenti nel villaggio dei fidanzati la faceva stare piuttosto in ansia.

Come Samantha Curcio e Alessio Ceniccola e Sophie Codegoni con Matteo Ranieri anche Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto sono arrivati al capolinea.