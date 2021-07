Innumerevoli novità accadranno ad Un posto al sole prima della pausa estiva (in programma dal 9 al 23 agosto) teleschermi di Rai 3.

Gli spoiler degli episodi in onda dal 2 al 6 agosto raccontano che Fabrizio Rosato e Marina Giordano entreranno in crisi a causa dell'arrivo di una terza persona. Giancarlo, intanto, non vorrà rinunciare a Silvia, la donna per la quale ha perso la testa.

Un posto al sole, episodi 2-6 agosto: il rapporto tra Marina e Fabrizio scricchiola

Le anticipazioni di Un posto al sole sugli episodi trasmessi dal 2 al 6 agosto in Italia rivelano che il rapporto tra Marina (Nina Soldano) e Fabrizio inizierà a scricchiolare da tutte le parti.

L'arrivo di Giorgia, una donna del passato di Rosato, potrebbe avere ripercussioni sulla loro vita di coppia.

Intanto, Samuel vivrà una profonda crisi visto che non crederà più nell'amore e nell'amicizia. Di conseguenza, il ragazzo deciderà di lasciare palazzo Palladini. Durante la lontananza, cercherà di riprendere in mano la sua vita dopo aver avuto una forte delusione da parte di Speranza. Intanto Vittorio potrebbe trarne vantaggio, tanto da avvicinarsi sempre di più alla ragazza.

Michele vivrà un periodo finalmente sereno. A breve, infatti, verrà pubblicato il suo libro. Infine Saviani deciderà di riconquistare sua moglie Silvia, consapevole del momento di crisi appena vissuto.

Giancarlo non vuole perdere Silvia

Stando alle trame di Upas si evince che Silvia darà una nuova chance alle nozze con Michele, accettando di seguirlo a Indica per un soggiorno estivo. Una decisione che non starà bene a Giancarlo che non avrà nessuna intenzione di perdere la donna, visto che se n'è perdutamente innamorato.

Nel contempo, Filippo (Michelangelo Tommaso) cercherà di recuperare i dieci anni di memoria grazie a delle sedute di psicoterapia: un percorso che si rivelerà più irto del previsto.

Intanto Serena e la piccola Irene vivranno un periodo di tranquillità in riva al mare.

Patrizio, pur di aiutare Clara, si toglierà gli abiti da cuoco per improvvisarsi babysitter per il piccolo Federico. La ragazza si dimostrerà grata per l'aiuto ricevuto dal fidanzato, sebbene non voglia coinvolgerlo nei suoi problemi famigliari.

Bianca chiede scusa a Cristina

Jimmy si innamorerà di Cristina, mentre Bianca chiederà scusa a quest'ultima grazie all'intervento di alcuni adulti. Tuttavia, la bambina non sembrerà molto convinta, tanto che la pace potrebbe avere vita breve.

Infine Roberto accuserà il peso delle proprie responsabilità sia di padre che ai Cantieri. Ad aiutare l'imprenditore in questo frangente ci sarà Marina, la quale cercherà di rassicurarlo.

Un posto al sole va in onda da lunedì al venerdì su Rai 3 e in diretta streaming sulla piattaforma "Rai Play".