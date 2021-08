Tornano le anticipazioni quotidiane di Una vita. La TV Soap, al momento, va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica, alle 14:10. Le dinamiche dei personaggi stanno diventando sempre più coinvolgenti, tanto che non smettono di attirare l'attenzione dell'affezionatissimo pubblico. Tra omicidi, malintesi, desiderio di vendetta e matrimoni, lo sceneggiato sta acquistando uno spessore del tutto nuovo.

Negli episodi del 13 e del 14 agosto Genoveva verrà arrestata dal commissario Mendez, mentre Camino arriverà in ritardo al suo matrimonio. IIdefonso sarà preoccupato per la loro relazione, ma alla fine i due convoleranno a nozze.

Intant, Cesareo diffonderà la notizia dell'arresto di Genoveva. Alcuni riterranno che la donna meriti il beneficio del dubbio, ma Felipe sarà convintissimo della sua colpevolezza.

Una vita, anticipazioni di venerdì 13 agosto: Camino arriverà in chiesa in ritardo

Nell'episodio di Una vita che andrà in onda il 13 agosto, il commissario Mendez riterrà di avere abbastanza prove per formulare un'accusa contro Genoveva. L'uomo così andrà a casa sua e con un mandato d'arresto la condurrà in carcere. Genoveva capirà immediatamente che Felipe non è mai stato estraneo ai fatti e proverà una profonda rabbia per non essere stata aiutata da lui.

Nel frattempo, Camino proverà a tranquillizzare IIdefonso sulla veridicità dei suoi sentimenti.

Gli dirà di essere pronta a diventare sua moglie, ma i fatti dimostreranno il contrario: infatti arriverà in chiesa con un enorme ritardo. Inoltre, una volta giunta all'altare, farà fatica a pronunciare il tanto atteso "si". Purtroppo, la mente della giovane sarà ancora totalmente offuscata. Accettare di dover sposare IIdefonso sarà un durissimo colpo per lei.

Trame di Una vita del pomeriggio di sabato 14 agosto: Cesareo parlerà dell'arresto di Genoveva

Secondo le anticipazioni della puntata del 14 agosto Camino, dopo alcuni tentennamenti, si unirà in matrimonio con IIdefonso. Sarà una giornata di grandi festeggiamenti, sia per le loro nozze, che per quelle di Emilio e Cinta.

Nelle ore successive Cesareo parlerà a tutti dell'arresto di Genoveva.

Nel giro di poco tempo, ad Acacias, ogni abitante verrà a conoscenza degli eventi che hanno colpito la dark lady. L'opinione pubblica si spaccherà in due parti: alcuni crederanno che la donna sia colpevole e che non meriti neanche un processo, mentre altri si convinceranno del fatto che sia giusto darle il beneficio del dubbio. In ogni caso, Felipe non tornerà sui suoi passi e non avrà dubbi sul legame tra Genoveva e la morte della povera Marcia.