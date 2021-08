L'appuntamento con la soap opera spagnola Una vita proseguirà per tutto il mese di settembre 2021 in prima visione assoluta su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che i colpi di scena non tarderanno ad arrivare e che il rapporto tra Felipe e Genoveva sarà sempre più teso. I due, infatti, arriveranno ai ferri corti in seguito al caso della morte di Marcia e ad una serie di atteggiamenti da parte della dark lady che faranno insospettire Felipe. Sta di fatto, però, che l'avvocato si ritroverà presto nei guai a causa di sua moglie mentre Cinta annuncerà di essere in dolce attesa.

E' guerra tra Genoveva e Felipe: anticipazioni Una Vita settembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni della soap Una Vita del mese di settembre 2021, rivelano che Felipe riceverà una lettera da parte di Marcia, che lo manderà su tutte furie.

L'avvocato, infatti, si scaglierà duramente contro sua moglie Genoveva, ritenendola l'artefice di quello che sta accadendo e di questa missiva arrivata dopo la morte della domestica brasiliana.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché dopo che Felipe ha scelto di non avere più nulla a che fare con sua moglie, Genoveva passerà al contrattacco e non si penserà su due volte a mettere nei guai suo marito.

Felipe viene denunciato da sua moglie

Le anticipazioni di Una Vita del mese di settembre 2021 rivelano che l'avvocato scoprirà di essere stato denunciato da Genoveva per aver abbandonato il tetto coniugale.

Un duro colpo per Felipe che, a questo punto, deciderà di intervenire in prima persona e di affrontare apertamente sua moglie. Come andrà a finire il confronto? I due riusciranno a trovare un punto di incontro oppure Felipe andrà avanti per la sua strada?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra Genoveva e Felipe, le anticipazioni della soap Una Vita del mese di settembre 2021, rivelano che il matrimonio tra Camino e Ildefonso continuerà ad essere in forte crisi.

Cinta annuncia la gravidanza: anticipazioni Una Vita settembre 2021

Lui continua a comportarsi in maniera del tutto strana e questo suo modo di fare finirà per insospettire sempre più Camino, la quale però non sa come affrontare la situazione con suo marito e questa crisi sorta dopo che entrambi hanno pronunciato il fatidico sì.

E poi ancora nel corso delle nuove puntate della soap opera Una Vita in programma per il mese di settembre 2021, ci sarà spazio anche per una bella notizia che riguarderà la coppia composta da Cinta ed Emilio.

I due, dopo essere partiti in seguito al loro matrimonio, torneranno a farsi vivi e informeranno i Dominguez di una bella notizia. Cinta, infatti, annuncerà di essere incinta e quindi che ben presto lei e suo marito Emilio diventeranno genitori per la prima volta.