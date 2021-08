Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni spagnole di Una vita. La soap opera, giunta alla sua settima stagione, si sta avvicinando agli episodi finali. Nonostante ciò, ci sono ancora diverse vicende da raccontare.

Nelle prossime puntate Emilio e Cinta, dopo aver celebrato il loro matrimonio ed essere partiti in tour, comunicheranno una bella notizia: presto arriverà un bambino.

Bellita e José saranno felici, mentre Felicia sarà alle prese con i bizzarri comportamenti della figlia Camino. Noterà una particolare vicinanza tra lei e Anabel, e cercherà di opporvisi.

Ci riuscirà?

Anticipazioni di Una vita dalla Spagna: Cinta ed Emilio lasceranno Acacias

Finalmente Emilio e Cinta saranno pronti a sposarsi. La notizia delle nozze imminenti verrà accolta con favore dagli abitanti di Acacias, soprattutto perché la cerimonia verrà organizzata insieme a quella di Camino e IIdefonso.

Cinta, subito dopo il matrimonio, sarà costretta a partire e a lasciare la sua famiglia perché impegnata in una tournée all'estero. Quest'impegno di lavoro non le impedirà di vivere la sua storia con Emilio.

Le parole di Cinta tranquillizzeranno amici e parenti sul fatto che il suo non sarà un addio, ma un arrivederci dettato dalle esigenze del momento. Quando avrà più tempo libero non esiterà a tornare.

Ovviamente, per Bellita e José non sarà facile affrontare la partenza della ragazza, soprattutto in un momento tanto delicato per i coniugi.

Una vita, trame spagnole: Cinta annuncerà di essere in dolce attesa

La vera novità sarà legata alla prima gravidanza di Cinta. Anche se la giovane non sarà materialmente presente, gli spettatori potranno apprendere la lieta novella tramite un telegramma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Bellita sarà molto felice e non vedrà l'ora di mettere tutti al corrente della notizia. Anche Felicia condividerà il suo entusiasmo

Bellita e José non si lasceranno sfuggire l'occasione per dar vita ai festeggiamenti. Non tutti, però, avranno la stessa fortuna. In particolare, Camino e IIdefonso non riusciranno a godere del loro matrimonio.

La ragazza farà fatica ad accettare il nuovo marito, ma anche IIdefonso mostrerà un atteggiamento sospetto.

Camino e Anabel stringeranno una forte amicizia

Le anticipazioni di Una vita rivelano che Camino riceverà un messaggio da Maite. Quest'ultima le donerà un fermaglio per i capelli e le prometterà che prima o poi potranno tornare insieme e vivere il loro amore.

Nel frattempo, Camino stringerà un'amicizia particolare con Anabel. Le due appariranno piuttosto affiatate e questo insospettirà Felicia. La donna proverà a separarle e a ridurre al minimo i contatti tra di loro.