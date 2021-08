Ci saranno tante novità durante la puntata serale del 7 agosto di Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra. Le anticipazioni riportano che Cinta Dominguez e Bellita saranno in ansia per Arantxa che non ha dato una risposta all'invito per il matrimonio, mentre Laura Alonso si recherà in clinica da una giovane di nome Lorenza.

Una vita: anticipazioni puntata serale sabato 7 agosto

Le anticipazioni di Una vita inerenti la puntata serale che andrà in onda sabato 7 agosto alle ore 21:30 su Rete 4 preannunciano diversi colpi di scena. Cesareo finirà in carcere con l'accusa di aver ucciso Marcia.

In questo frangente il guardiano dirà a Felipe che secondo lui la domestica brasiliana non è stata assassinata da Santiago.

Nel frattempo, Javier Velasco si recherà a casa di Genoveva per comunicarle che la polizia ha deciso di archiviare il caso dell'omicidio di Ursula.

Al Nuovo Secolo XX, Felicia dovrà fare i conti con nuovi problemi: Emilio infatti le dirà che Ildefonso teme che Camino abbia un altro uomo.

Cinta e Bellita preoccupate per Arantxa

Durante l'appuntamento serale di Una vita del 7 agosto, Emilio dirà a Felicia di aver tranquillizzato Ildefonso in merito al presunto tradimento di Camino. La ristoratrice però avrà il timore che possa venire a galla la verità sull'orientamento sessuale di Pasamar.

Le vicine di Acacias 38 non potranno fare a meno di notare il comportamento freddo e distaccato della giovane Camino durante un ricevimento a casa di Bellita e José Miguel Dominguez. In questa circostanza, Cinta e sua madre saranno piuttosto preoccupate per Arantxa, la quale non ha ancora dato alcuna risposta all'invito alle nozze.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Laura si reca in clinica da Lorenza

I telespettatori di Una vita scopriranno poi il segreto di Laura, la nuova domestica dei coniugi Alvarez Hermoso. Alonso andrà in una clinica per disabili dove farà visita ad una giovane di nome Lorenza.

Lolita, invece, affiderà per la prima volta il figlio Moncho alle cure di Antonito. Infine Rosina regalerà la spilla amuleto a José Miguel, assicurandogli che risolverà tutti i suoi problemi alle gambe.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente della soap opera, Liberto informa Felipe che Cesareo è stato arrestato, e l'avvocato decide di assumerne la difesa. Lolita e Carmen, invece, ormai stanche del comportamento maschilista dei rispettivi consorti, riescono a convincere Antonito ad occuparsi di suo figlio per un'intera giornata.