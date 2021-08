Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni di Una vita. La TV Soap spagnola, creata da Aurora Guerra, sta portando in scena degli intrighi sorprendenti. Le personalità dei protagonisti, nel corso delle puntate, stanno svelando dei lati inaspettati che non possono fare a meno di incuriosire il grande pubblico.

Nelle puntate di venerdì 27 agosto e di sabato 28 agosto, Servante scoprirà di non poter partecipare al concorso dedicato alle pensioni, mentre Genoveva dovrà fare i conti con la perdita del suo bambino. Per lei sarà qualcosa di inaccettabile e deciderà così di vendicarsi di Felipe.

La sua rabbia aumenterà dopo la visita in ospedale di alcune abitanti di Acacias. José dirà a Bellita che non dovranno più partire per l'America e Marcos e Felicia, dopo le pressioni delle loro figlie, decideranno di uscire insieme a cena.

Una vita, trama di venerdì 27 agosto: Genoveva sarà determinata a vendicarsi

Nella puntata del 27 agosto di Una vita, Alodia darà una brutta notizia a Servante e gli dirà che il concorso dedicato alle pensioni è aperto solo alle coppie sposate. Come la prenderà l'uomo? Cercherà di arginare questo imprevisto?

Intanto, Genoveva non riuscirà ad accettare la perdita del bambino. I medici le forniranno tutte le cure possibili, ma non saranno in grado di porre riparo allo shock subito.

Anche Felipe, in preda ai sensi di colpa, cercherà di rendersi utile.

Quando la dark lady si renderà conto che ormai è tutto finito, avvertirà una profonda rabbia e contatterà subito Velasco. Il suo obiettivo sarà quello di vendicarsi di Felipe in quanto lo ritiene il solo responsabile dell'accaduto. Che strategia escogiteranno?

Anticipazioni di Una vita di sabato 28 agosto: José e Bellita non partiranno più per l'America

Stando agli spoiler della puntata del 28 agosto di Una vita, alcune abitanti di Acacias, dispiaciute per il lutto subito da Genoveva, andranno a farle visita in ospedale per offrirle un po' di conforto. La donna, però, non la prenderà bene, accusandole di voler solo spettegolare sulla sua situazione.

Questo non farà altro che rafforzare il desiderio di Genoveva di vendicarsi di chi ritiene le abbia fatto del male.

Nel frattempo, José e Julio avranno una conversazione con Bellita. I due le diranno che Mister Golden ha deciso di portare in California solo Julio. Ovviamente, Bellita sarà contentissima perché così potrà rimanere ad Acacias con tutti i suoi affetti. I due uomini, però, le avranno raccontato la verità?

Inoltre, il rapporto tra Camino e Anabel non farà che migliorare. Le due scopriranno di essere in sintonia su molte cose e uniranno le forze per convincere i loro genitori ad uscire insieme per un appuntamento. Alla fine, Marcos e Felicia cederanno e decideranno di andare a cena.