Tante novità accadranno nel corso delle puntate di Una vita trasmesse dal 23 al 29 agosto sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della soap opera svelano che Genoveva Salmeron abortirà il bambino che attendeva. Un berbero di nome Izem, invece, arriverà ad Acacias alla ricerca di Casilda Escolano.

Una vita, puntate 23-29 agosto: Felipe scopre che Genoveva ha perso il bambino

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 23 a domenica 29 agosto in televisione raccontano che la dolcezza di Anabel conquisterà i vicini di Acacias tra cui Julio, che ne rimarrà rapito.

Bellita, invece, non avrà nessuna intenzione di partire per l'America, sebbene appaia ormai rassegnata.

In ospedale, Felipe scoprirà che la vita di Genoveva e del figlio che aspetta sono appese a un filo dopo un confronto con i medici. Per questo motivo, i vicini organizzeranno una veglia per la guarigione della Salmeron. Felipe, intanto, apparirà assalito dai rimorsi di coscienza per quello accaduto alla moglie. Ben presto l'avvocato apprenderà che Genoveva ha perso il bambino, tanto da sprofondare nello sconforto.

Infine José Miguel rimarrà senza parole quando scoprirà da Alodia che Bellita non vuole seguirlo in America.

Izem interessato a Casilda, Salmeron si allea con Velasco

Nelle puntate della soap opera trasmesse dal 23 agosto in televisione, Rosina e Liberto faranno un regalo a Fabiana dopo averli aiutati durante i loro problemi idraulici nella loro abitazione.

Più tardi, la Rubio negherà a Casilda di prenderai alcuni giorni di vacanza.

Ramon, invece, aspirerà a diventare un grande politico, tanto da sognarlo a occhi aperti mentre Izem arriverà ad Acacias alla ricerca di Casilda. Il berbero, infatti, apparirà nutrire un interesse per la domestica, che purtroppo non sarà ricambiato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Escolano si coprirà il volto e il capo nel tentativo di non farsi vedere da lui.

José Miguel, intanto, deciderà di rimanere ad Acacias in compagnia di Bellita, tanto da lasciare il suo posto a Julio, intenzionato a diventare un attore in America.

Genoveva continuerà a credere di essere incinta ma poi, una volta appresa la verità, si metterà in contatto con Velasco, chiedendogli di aiutarla a rovinare l'esistenza del marito, in quanto responsabile del suo aborto.

Julio in America con Mr Golden

José Miguel racconterà a Bellita e Alodia che mister Golden ha deciso di portare Julio in America dopo averlo sottoposto a un provino. Per questo motivo, Del Campo rimarrà ad Acacias insieme a suo marito, che ha rinunciato all'ingaggio per amore suo.

Anabel e Camino diventeranno amiche, tanto da convincere Felicia e Marcos ad uscire a cena da soli. Felipe, invece, si risveglierà senza ricordare quello accaduto la notte precedente, mentre Genoveva pregherà Velasco di aiutarla a compilare le sue dimissioni dalla clinica.

Ramon annuncerà a tutti i vicini di essersi candidato alle elezioni politiche. Antonito apparirà entusiasta per la carriera del padre per poi cominciare a provare gelosia quando vedrà che tutti lodano il suo coraggio.