Nuovo appuntamento dedicato alle novità su Love is in the air , la popolare soap opera turca che ha debuttato a fine maggio in Italia con un discreto successo di ascolti. La trama della puntata in onda il 24 agosto su Canale 5 racconta che Serkan salverà Eda Yildiz alle prese con un attacco di narcolessia. Ayfer, invece, rivedrà Aydan in occasione di un incontro di lavoro.

Anticipazioni L'amore è nell'aria puntata 24 agosto

Le anticipazioni di Love is in the air sulla nuova puntata in programma martedì 24 agosto in prima visione sui teleschermi italiani annunciano novità per i fan.

In dettaglio, Melo annuncerà a Selin di aver raggiunto un importante traguardo lavorativo. La migliore amica di Eda, infatti, rivelerà di essere stata richiesta da Engin per far parte della sua squadra. Una conversazione che sarà udita anche da Erdem , che ci rimarrà molto male in quanto sperava che quel posto fosse suo.

Eda, nel frattempo, farà di tutto pur di incontrare il vero responsabile dell'incidente costato la vita ai suoi genitori più di vent'anni prima. Per questo motivo, la fioraia metterà in atto un piano per mettersi in contatto con l'uomo.

Serkan salva Eda dopo un attacco di narcolessia

Durante la puntata del 24 agosto dello sceneggiato turco, Eda si recherà all'appuntamento dopo aver contattato il colpevole del decesso dei suoi genitori.

Purtroppo la fioraia verrà bloccata da un gruppo di paparazzi appostati all'uscita dell'Art Life. Qui, Yildiz verrà vinta dallo stress, tanto da cadere a terra colta da un nuovo attacco di narcolessia .

Fortunatamente Leyla avviserà Serkan dopo aver ascoltato le intenzioni di Eda durante una conversazione telefonica con un misterioso interlocutore.

Ed ecco che Bolat piomberà celermente sul luogo del "misfatto", mettendo in salvo Eda.

Ayfer rivede Aydan durante un incontro di lavoro

Nonostante il malore, Eda deciderà lo stesso di incontrare il responsabile della morte di sua madre e suo padre sotto gli occhi allibiti di Serkan. Nel frattempo, Fifi accompagnerà Ayfer ad un appuntamento di lavoro presso una fondazione benefica.

Qui, la zia di Eda verrà incaricata del catering in occasione di un'importante serata. Sarà in questa occasione che la donna conoscerà Nesrim, la madre di Ferit e rivedrà Aydan , anche lei socia dell'esclusivo club.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente , Serkan e Eda si sono incontrati in ufficio in occasione di un'importante riunione. Qui l'architetto ha accettato tutti i vincoli imposti dall'ex fidanzata, senza neanche leggere le regole del contratto. Infine, Bolat è stato costretto da Yildiz a togliersi l'anello di fidanzamento dopo la loro rottura.

La Serie TV "Love is in the air" è trasmessa da lunedì al venerdì su Canale 5 mentre le puntate perse possono essere riguardate sulla piattaforma gratuita "Mediaset Play Infinity ".