Proseguono le vicende degli abitanti di palazzo Palladini alle prese con nuovi colpi di scena capaci di creare preoccupazione intorno alla vita di alcuni personaggi. Le anticipazioni delle puntate della soap opera "Un posto al sole" che vanno da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre pongono l'attenzione intorno al personaggio di Susanna. Quest'ultima cercherà di non arrendersi di fronte alla fine della storia d'amore con Niko (Luca Turco). La giovane donna metterà in crisi l'avvocato Poggi il quale dovrà chiedere aiuto alla sorella Angela (Claudia Ruffo) per chiarire la sua situazione sentimentale.

La situazione prenderà una piega inaspettata dopo che Picardi rimarrà vittima di un'aggressione provocando il panico di amici e familiari. Rossella, dal canto suo si impegnerà per superare il concorso per la specializzazione e troverà l'aiuto prezioso di una persona. Si tratta di Ornella (Marina Giulia Cavalli) la quale sarà pronta a dare qualsiasi informazione alla figlia di Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi).

Renato preoccupato per le condizioni della giovane Picardi

La faccenda amorosa riguarderà il personaggio di Silvia la quale non vorrà rinunciare alla relazione con Giancarlo. I consigli di Mariella non sembrano aver sortito l'effetto sperato nell'animo della proprietaria del bar Vulcano.

Renato (Marzio Honorato), invece, sarà molto preoccupato per lo stato di salute in cui si trova Susanna e cercherà di capire lo svolgersi dei fatti. Il dottor Poggi dovrà dare il giusto sostegno morale al figlio che non saprà in quale modo reagire a tale situazione. Fabrizio sarà intenzionato a ricucire il rapporto con Marina (Nina Soldano).

L'imprenditore deciderà di fare una sorpresa alla compagna e ad Alice nella speranza di eliminare le scorie del passato.

Nuovi equivoci a palazzo Palladini e momenti di sconforto per Samuel

Continuerà la preoccupazione per il comportamento di Filippo il quale sarà sempre più vicino a Viviana mettendo in bilico il ritorno a palazzo Palladini di Serena e della figlia Irene.

Samuel affronterà un momento di sconforto per via della situazione sentimentale che non lo mette di buon umore. Il barista sentirà il vuoto attorno alla sua persona al punto che si convincerà di non avere degli amici e avrà una strana idea intorno alla sua datrice di lavoro. Il cantante penserà che Silvia abbia intenzione di rimuoverlo dal posto di lavoro ma si tratterà di un equivoco; infine troverà conforto in una persona inaspettata. Guido (Germano Bellavia), infatti, mostrerà vicinanza a Samuel che sarà grato al comandante dei vigli e padre di Vittorio (Amato D'Auria).