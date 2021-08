Nuove rivelazioni saranno al centro delle nuove puntate di Una vita che i telespettatori seguiranno tra qualche settimana su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna rivelano che Javier Velesco dimostrerà di nutrire dei sentimenti per Genoveva Salmeron, tanto da confidarglielo durante il suo processo. Una confessione che non lascerà indifferente la donna.

Una vita spoiler: Velasco scredita le deposizioni di Cesareo e Laura

Le anticipazioni di Una vita sulle nuove puntate trasmesse a breve in televisione si soffermano sulle conseguenze del processo a Genoveva, imputata dell'omicidio di Marcia.

Tutto si svilupperà con esattezza quando la Salmeron assumerà il losco Javier per rovinare la vita di suo marito Felipe, ritenuto responsabile del suo aborto in seguito a un violento litigio. In poco tempo, Velasco riuscirà a ribaltare la testimonianza di Cesareo. Il vigilante, infatti, non riuscirà ad identificare Genoveva tra le donne vestite completamente di nero entrate nell'aula di tribunale.

Felipe e il commissario Mendez, a questo punto, si affideranno alla deposizione di Laura, che li aveva informati che Santiago Becerra aveva avuto una discussione con Genoveva. Al termine di questo alterco, l'uomo le aveva lasciato un coltello, lo stesso usato per far fuori Marcia.

Anche in questo caso, Javier riuscirà a cambiare la situazione visto che Laura ritratterà la sua versione dei fatti.

Velasco confessa a Genoveva di provare dei sentimenti per lei

Nel corso dei prossimi appuntamenti della soap opera, Laura giurerà che la sua signora non si era mai vista con Santiago né che aveva ricevuto il coltello durante il processo.

Un racconto completamente diverso frutto di un ricatto di Genoveva ai danni della domestica. La Alonso, infatti, agirà in questo modo per ringraziare Javier per essere riuscito a farla assolvere per l'omicidio del padre.

Di qui a poco, il pubblico scoprirà che Velasco nutre un morboso attaccamento nei confronti di Genoveva.

In dettaglio, l'avvocato confesserà alla Salmeron di provare dei sentimenti per lei, proponendole di diventare una coppia quando tutto sarà finito.

La Salmeron promette all'avvocato una ricompensa alla fine del processo

Ovviamente, Genoveva prenderà tempo per rispondere alla proposta di Velasco, sebbene gli lasci uno spiraglio aperto. In pratica, la Salmeron preferirà concentrarsi solamente sul processo per ricevere l'assoluzione piuttosto che pensare ad una nuova storia d'amore dopo il fallimento del matrimonio con Felipe Alvarez Hermoso.

Tuttavia, la darklady rassicurerà Javier che sarà disponibile a dargli una giusta ricompensa quando tutto questo iter giudiziario sarà solo un brutto ricordo.

Per questo motivo, il legale continuerà a manipolare le prove con la speranza di ottenere i favori di Genoveva.