Prosegue su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 14:10.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 30 agosto a domenica 5 settembre, Laura accuserà Felipe di aver abusato di lei e Genoveva metterà in cattiva luce il marito davanti a tutto il vicinato. Inoltre Felicia crederà a una storia d'amore tra Camino e Anabel e nello stesso tempo respingerà il corteggiamento di Marcos.

Genoveva dice alle vicine che Felipe l'ha tradita

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda da 30 agosto al 5 settembre, Casilda riferirà ad Izem che non ha alcuna intenzione di essere sua moglie e seguirlo nel deserto, ma il giovane non si arrenderà facilmente.

Intanto Felipe si sveglierà frastornato accanto a Laura. La ragazza gli chiederà un confronto che sfocerà in una lite e sarà fermata solo dall'arrivo di Genoveva.

La domestica rivelerà alla Salmeron di essere stata abusata da Felipe, ma l'uomo negherà ogni addebito. Genoveva però si mostrerà irremovibile e manderà via da casa il marito. Inoltre farà di tutto per ridicolizzarlo e a tal fine dirà alle vicine che l'ha tradita.

Antonito è deciso di entrare in politica

Secondo le anticipazioni televisive fino al 5 settembre, Felicia proverà a capire il motivo del ritorno in città di Marcos e si confronterà con lui. La donna è a conoscenza che l'uomo non ha detto la verità, considerando che ha avuto la conferma dell'amica Marcela Zamora.

Intanto Bellita si adopererà affinché Josè possa avere un pomeriggio di divertimento. Inoltre Felicia si renderà conto della freddezza tra Camino e Ildefonso e penserà che tra la figlia e Anabel possa nascere una storia.

Nel frattempo Fabiana acconsentirà di fingere ad essere moglie di Servante per vincere il concorso per le pensioni.

In tutto questo Genoveva pagherà a peso d'oro Laura per avere messo in cattiva luce felipe, mentre Marcos svelerà a Felicia di essere tornato ad Acacias solo per stare con lei. La donna però risponderà all'uomo di voler essere solo sua amica. Antonito invece sarà sempre più propenso ad entrare in politica, anche se Armando gli illustrerà tutti gli svantaggi della sua scelta.

Felipe riceve due lettere di Marcia e si infuria

In base agli spoiler fino al 5 settembre, Genoveva si introdurrà nello studio di Felipe e gli prenderà un paio di chiavi e alcuni biglietti firmati di Marcia.

Intanto Salmeron studierà con Velasco il modo migliore per essere scagionata. Inoltre Ildefonso sarà geloso del rapporto tra Camino e Anabel, ma la Pasamar gli farà presente tutto il suo malumore per non avere alcun tipo di rapporto intimo la prima notte di nozze.

Nel frattempo Felipe si scontrerà con la moglie e Velasco e in seguito riceverà una missiva firmata Marcia.

Alvarez-Hermoso reagirà in malo modo dopo averne avuta recapitata una seconda, ma quando vorrà mostrarle entrambe queste non si troveranno più.

In tutto questo Camino sarà al settimo cielo dopo che leggerà la lettera di Maite, con Ildefonso che quasi la scoprirà mentre starà rispondendo alla pittrice. Infine Genoveva e Felipe avranno un aspro colloquio per strada, nel corso del quale l'uomo riceverà una citazione in giudizio.