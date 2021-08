La soap opera turca Love is in the air (Sen Çal Kapımı) continua ad intrattenere il pubblico con i suoi numerosi colpi di scena. Per quanto riguarda la programmazione, con il ritorno di Uomini e Donne su Canale 5, secondo le ultime indiscrezioni la serie potrebbe andare in onda prima di Pomeriggio 5.

Durante la puntata che verrà trasmessa il 2 settembre 2021 sulla rete ammiraglia Mediaset, Eda Yildiz (Hande Erçel) non si recherà all'appuntamento a casa di Serkan Bolat, (Kerem Bürsin) il quale la attenderà invano.

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 2 settembre: Engin vuole fare una proposta di nozze a Piril

Gli spoiler sul 69° episodio di Love is in the air che verrà trasmesso su Canale 5 riportano che Serkan resterà molto deluso quando si renderà conto che Eda non ha accettato il suo appuntamento. L'architetto per l'occasione aveva preparato un'atmosfera romantica e accogliente nella speranza che la giovane si facesse viva, ma il suo impegno è risultato vano.

Al posto della studentessa, si presenteranno a sorpresa nell'appartamento di Serkan Ferit (Çağrı Çıtanak), Erdem (Sarp Bozkurt) ed Engin (Anıl İlter). Costoro, però, invece di rincuorare l'amico, si sfogheranno raccontandogli i loro problemi.

Engin sarà il più agitato di tutti perché non saprà qual è il modo migliore per fare la sua proposta di matrimonio alla fidanzata Piril (Başak Gümülcinelioğlu). A questo punto scatteranno diversi siparietti tra i vari personaggi della soap.

Durante una festa organizzata da Aydan (Neslihan Yeldan), il fidato amico di Serkan coglierà l’occasione al volo, presentandosi a cavallo per chiedere la mano della sua amata in una modalità del tutto insolita.

Selin si vuole trasferire in Danimarca, Aydan felice per l'elezione a presidente dell'associazione

Nel corso della puntata di Love is in the air del 2 settembre si assisterà a delle prove di avvicinamento tra Ferit e Ceren (Melisa Döngel). Invece Selin (Bige Önal), dopo essersi licenziata dalla holding, annuncerà di aver deciso di trasferirsi in Danimarca.

Aydan, ancora scossa per aver scoperto il tradimento del marito Alptekin (Ahmet Somers), vivrà un momento di felicità quando apprenderà di essere diventata la nuova presidentessa della fondazione che assegna borse di studio e costruisce dei centri per supportare le studentesse che non possono permettersi di proseguire con la formazione.