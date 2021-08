Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 30 agosto a sabato 4 settembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero interessanti. In particolare, Laura confesserà in lacrime a Genoveva che suo marito Felipe ha abusato di lei. L'avvocato negherà il tutto, ma nonostante ciò, Salmeron lo manderà via di casa. Successivamente, la dark lady pagherà la domestica per l'ottimo lavoro svolto con Alvarez Hermoso. Intanto, Fabiana fingerà di essere la moglie di Servante per poter vincere il concorso delle pensioni e andrà anche al cinema con l'uomo per rendere più credibile il finto matrimonio.

Invece, Ildefonso sarà geloso del rapporto che si verrà a creare tra Anabel e sua moglie Camino.

Laura dirà a Genoveva che Felipe ha abusato di lei

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Laura confesserà in lacrime a Genoveva Salmeron che l'avvocato Felipe ha abusato di lei. Alvarez Hermoso negherà tutte le accuse della domestica, ma nonostante ciò, la moglie sarà molto arrabbiata e lo caccerà di casa. Nel frattempo, Fabiana accetterà di fingersi moglie di Servante per poter vincere il concorso delle pensioni.

Poco dopo, la dark lady di Acacias 38 pagherà profumatamente Laura per aver svolto alla perfezione il lavoro con suo marito Felipe.

Fabiana accetterà di andare al cinema con Servante

Successivamente, Servante inviterà Fabiana ad andare al cinema. La donna, in un primo momento, sarà molto riluttante all'idea, poi accetterà per rendere ancor più credibile il finto matrimonio tra i due. Fabiana, però, rimarrà inorridita dai modi rozzi dell'uomo.

Nel mentre, Anabel darà dei consigli a Camino che non faranno altro che farla scandalizzare.

Invece, Salmeron entrerà di nascosto nello studio dell'avvocato Alvarez Hermoso, prendendo un mazzo di chiavi e alcuni biglietti che sono stati scritti per Marcia Sampaio.

Ildefonso sarà geloso del rapporto tra sua moglie e Anabel

Intanto, il berbero Izem farà il suo ritorno nel paesino spagnolo di Acacias 38 e offrirà nuovamente dei cammelli per avere Casilda.

Nel frattempo, Ildefonso sarà sempre più geloso dell'amicizia che sarà nata tra Anabel e Camino. Quest'ultimo, nel mentre, esprimerà tutto il suo disagio al marito, in quanto non riuscirà proprio ad avere un rapporto intimo con lui. Allo stesso tempo, però, la ragazza chiederà a Ildefonso come mai durante la prima notte di nozze lui gli abbia solo sfiorato la mano.

Non ci resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate della soap spagnola per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei vari protagonisti.