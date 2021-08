Gli spoiler del mese di settembre di Una vita, in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity, raccontano che Genoveva riuscirà ad ottenere il rilascio dalla prigione. Salmeron, inoltre, studierà con l'avvocato Velasco un modo per incastrare Alvarez Hermoso. Difatti, Felipe sarà citato in giudizio per abbandono del tetto coniugale. Il commissario Mendez, infine, scoprirà che Laura è stata difesa da Velasco in passato, mentre nascerà una nuova amicizia tra Anabel e Camino.

Genoveva sarà rilasciata dalla prigione

Le puntate di Acacias 38 per il mese di settembre anticipano che Genoveva riuscirà, grazie al supporto del losco avvocato Velasco, ad ottenere il rilascio dalla galera.

Alla dark lady, però, non basterà uscire di prigione per ritenersi soddisfatta e sarà più che mai intenzionata a vendicarsi nei confronti del marito. A causa di una colluttazione, Felipe spinse la moglie che, dopo una rovinosa caduta, perse il bambino.

Tale tragedia spingerà Salmeron a farla pagare in ogni modo ad Alvarez Hermoso e, per riuscire in tale intento, si servirà nuovamente dei truffaldini servizi di Velasco.

Velasco e Genoveva metteranno in piedi un diabolico piano per colpire Felipe

Gli episodi della fiction daily iberica creata da Aurora Guerra e in onda il prossimo mese su Canale 5, riportano che la diabolica accoppiata Velasco-Genoveva metterà in piedi un piano ad hoc per incastrare Felipe.

La farsa avrà come scopo costringere l'avvocato a lasciare la sua abitazione.

Successivamente, Felipe sarà infatti citato in giudizio per abbandono del tetto coniugale, processo che inizierà di pari passo con quello della morte di Sampaio che vedrà Genoveva come principale sospettata.

Il commissario Mendez scoprirà che Laura è stata accusata in passato di aver assassinato il padre

Mentre Acacias sarà divisa tra chi si schiererà a favore della dark lady e chi dalla parte di Felipe, Mendez farà una scoperta inaspettata. Il commissario scoprirà che Laura, la nuova domestica di casa Alvarez Hermoso, è stata accusata in passato di aver assassinato il padre e, come se non bastasse, la donna è stata difesa proprio dall'avvocato Velasco.

Il processo sulla morte di Marcia, intanto, comincerà. Nell'altro processo, che vedrà coinvolto Felipe e Genoveva, l'avvocato Velasco chiarirà sin dall'inizio la propria linea di accusa nei riguardi di Alvarez Hermoso, etichettandolo come un libertino che accusa la moglie senza fondamento.

Salmeron, quindi, sembrerà trovarsi ad un passo dalla vittoria nel suo piano vendicativo contro il marito.

Nel quartiere, infine, nasceranno due nuove amicizie: Felicia e il suo vecchio spasimante Marco, nonché Camino e Anabel.