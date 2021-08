Prosegue l'appuntamento inedito con la soap opera Brave and Beautiful e le anticipazioni delle nuove puntate turche, che prossimamente andranno in onda anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis su Cesur, che si ritroverà a dover affrontare un altro drammatico lutto che gli sconvolgerà per sempre la vita. Questa volta, infatti, dovrà fare i conti con la morte funesta di sua mamma, la quale si ritroverà a essere vittima della vendetta di Riza contro Tahsin.

Cesur sconvolto per la morte di sua mamma: anticipazioni turche Brave and Beautiful

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Brave and Beautiful rivelano che Riza, finito in carcere trenta anni prima in quanto accusato ingiustamente della morte del papà di Cesur, deciderà di attuare la sua vendetta nei confronti di Tahsin.

Gli farà credere di aver rapito sua moglie e di averla rinchiusa in una gabbia che, nel momento in cui viene aperta, provoca la morte di chi si trova all'interno, destinata a compiere un volo violento che si rivelerà fatale.

Peccato, però, che all'interno di quella gabbia in realtà si trovi la mamma di Cesur, che si ritroverà così vittima ignara di questo atroce piano di vendetta da parte di Riza.

La donna, quindi, quando Tahsin credendo che all'intero ci sia sua moglie, aprirà la gabbia, morirà sul colpo e per lei non ci sarà nulla da fare.

Per Cesur non ci saranno dubbi sul fatto che, ancora una volta, il responsabile della morte di sua mamma sia proprio Tahsin, motivo per il quale deciderà di prendere le distanze anche da Suhan.

Cesur incontra il vero assassino di sua mamma

Le anticipazioni turche delle prossime puntate di Brave and Beautiful destinate al daytime di Canale 5, rivelano che Cesur sparirà per 45 giorni, evitando di dare sue notizie e chiudendo così ogni tipo di contatto anche con la figlia di Tahsin, diventata sua moglie.

Tuttavia, passati quei 45 lunghi giorni, Cesur tornerà di nuovo in città.

L'uomo si recherà in carcere perché vuole avere un confronto con Riza, ignaro del fatto che si troverà di fronte al vero assassino di sua mamma.

Cesur vorrà sapere per quale motivo, nei mesi precedenti, ha cercato in tutti i modi di mettersi in contatto con lui, attraverso delle missive.

Inoltre, dal momento che la morte del direttore dell'orfanotrofio è avvenuta lo stesso giorno in cui veniva ucciso anche Hasan, Cesur chiederà a Riza se può aiutarlo a ricostruire bene gli eventi e quindi a dargli qualche informazione in più.

Riza mente a Cesur: anticipazioni turche Brave and Beautiful

Riza, però, ammetterà di non avere le idee molto nitide a causa della droga e che ricorda soltanto di aver sentito degli spari.

Tuttavia, durante questo confronto, Riza continuerà a mentire a Cesur, dato che non ammetterà di essere lui il vero responsabile di quella trappola che si è rivelata mortale per sua mamma.

Le anticipazioni turche di Brave and Beautiful rivelano che, in questo modo, Cesur ignorerà la verità dei fatti e continuerà a essere sempre più convinto del fatto che sia Tahsin il vero responsabile della morte di sua mamma.