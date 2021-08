Drammatici momenti si vivranno ad Una vita durante le puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame spagnole raccontano che Felipe Alvarez Hermoso verrà ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo un piano di Javier Velasco e Laura Alonso.

Una vita: Genoveva è innocente, Felipe cade nella disperazione

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate trasmesse a breve in televisione raccontano che Felipe finirà in coma.

Tutto inizierà con esattezza quando Genoveva giurerà vendetta contro il marito dopo aver appreso di aver abortito il figlio che attendeva.

La donna, infatti, riterrà l'avvocato responsabile della tragedia, tanto da non avere nessuna intenzione di fargliela passare liscia. Per questo motivo, Salmeron metterà in atto alcuni piani con la complicità di Javier Velasco.

Il losco legale riuscirà a dimostrare l'innocenza di Genoveva durante un complicato processo. Felipe, invece, cadrà nella disperazione quando scoprirà che il giudice ha assolto la darklady per non aver ucciso Marcia.

Javier Velasco vuole uccidere l'avvocato

Durante i nuovi episodi di Una vita, Felipe disperato si recherà sulla tomba di Marcia, a cui prometterà giustizia. Intanto, Mendez lo informerà di aver capito i motivi che hanno spinto Laura a fare falsa testimonianza.

Ed ecco che l'avvocato scoprirà che la domestica aveva degli scheletri nascosti nell'armadio, e si trova ormai in pugno di Genoveva e Javier Velasco. Il commissario, a questo punto, cercherà di convincere Laura Alonso a raccontare la verità offrendole protezione.

Inizialmente, Laura rifiuterà l'aiuto della guardia civile, confermando di non essere minacciata da nessuno.

In seguito, la donna deciderà di aiutare Mendez cambiando la deposizione in tribunale.

In concomitanza a questo, Felipe deciderà di raggiungere Cuba per avere un confronto con Santiago. Una decisione che non piacerà affatto a Genoveva, che lo supplicherà di non partire. Per questo motivo, Velasco deciderà di agire di testa sua, avendo come unico obbiettivo quello di uccidere Alvarez Hermoso.

Felipe Alvarez Hermoso, avvelenato da Laura, finisce in coma

Javier cercherà la complicità di Laura per portare a termine il delitto. La domestica, però, non avrà nessuna intenzione di nuocere a Felipe se poi non fosse costretta a seguire i suoi ordini. La giovane, infatti, avvelenerà il povero avvocato, che poco dopo cadrà a terra privo di sensi dopo aver sbattuto la testa. Alonso, a questo punto, verrà colta dalla paura, tanto da chiedere l'aiuto di un medico.

Nel frattempo, Velasco cercherà di distrarre Genoveva fino alla fine del piano. Salmeron sarà all'oscuro del fatto che Alvarez Hermoso è in coma in un letto d'ospedale per colpa di Laura.