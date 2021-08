Nel giorno in cui Riccardo Signoretti ha pubblicato la prima foto di Gemma dopo l'operazione al seno, un amato ex volto di Uomini e donne ha deciso di esporsi per commentare quest'argomento che da una settimana è sulla bocca di tutti. Condividendo sul suo profilo Instagram l'ultima copertina di Nuovo Tv, Karina Cascella si è detta sconvolta dal fatto che Galgani ha ritoccato il suo décolleté in modo così evidente: secondo l'ex opinionista, la torinese adesso avrebbe almeno una quarta.

I commenti del web sulla dama di Uomini e Donne

Lunedì 30 e martedì 31 agosto, saranno registrate due nuove puntate di Uomini e Donne.

In attesa che vengano diffuse le anticipazioni sul terzo e quarto appuntamento stagionale col dating-show, i fan si stanno concentrando sul fisico che Gemma sta sfoggiando in questo periodo davanti alle telecamere.

Anche se il programma non è ancora in onda (esordirà su Canale 5 il 13 settembre), sul web sta già circolando la prima foto di Galgani col suo nuovo décolleté. Sul profilo Instagram di Riccardo Signoretti, infatti, qualche ora fa è stata pubblicata un'immagine inedita della torinese, la prima in cui mostra il seno dopo l'intervento al quale si è sottoposta durante l'estate.

Tra i commenti che sono stati lasciati al post del direttore di Nuovo Tv, spiccano quelli di chi pensa che la dama del Trono Over abbia esagerato nel ritoccarsi in modo così evidente dopo il lifting al viso dell'anno scorso.

"Ridicola", "La prossima volta rifatti il cervello", "Ogni età ha il suo tempo", questi sono i pensieri che la maggior parte dei fan del dating-show stanno condividendo dopo aver visto la nuova e prosperosa Gemma.

Karina interviene sui ritocchi della 'regina' di Uomini e Donne

Tra coloro che hanno commentato la prima foto di Gemma dopo l'operazione di mastoplastica alla quale si è sottoposta poco tempo fa, c'è anche un'ex opinionista di Uomini e Donne molto amata sui social network.

Karina Cascella, infatti, in queste ore è tornata sull'argomento del momento rendendo pubblico il suo pensiero sul seno che Galgani sta sfoggiando da circa una settimana agli studi Elios.

"No vabbè, ha fatto una quarta a 72 anni. Ma io boh", ha scritto la napoletana in una Instagram Stories nella quale sono presenti anche emoticon di risate e altre di paura.

Non è la prima volta che l'ex collega di Gianni Sperti dice la sua sulla scelta della torinese di rifarsi décolleté e labbra ad un'età avanzata.

"Ditemi che è una bufala, non è possibile. Trovo tutto ridicolo", aveva detto l'influencer qualche giorno fa, ovvero quando ha cominciato a circolare la notizia bomba su Gemma.

Il ritorno di Uomini e Donne a metà settembre

Se durante l'estate si è parlato della possibilità di togliere spazio a Gemma nella nuova edizione a favore della new entry Isabella, è negli ultimi giorni che i fan di Uomini e Donne hanno realizzato che Galgani sarà ancora la regina incontrastata del programma.

Esattamente come è accaduto un anno fa, anche stavolta la torinese è riuscita a spiazzare pubblico e cast rifacendosi per ben due volte: intervento di mastoplastica additiva al seno e punturine alle labbra per ingrandirle un po'.

Almeno nella fase iniziale, dunque, la 72enne sarà anche al centro di quasi tutte le dinamiche del Trono Over 2021/2022, quello che dopo l'estate sta puntando ancora su veterani come Ida Platano, Armando Incarnato e Biagio Di Maro.

La prima puntata del dating-show, sarà trasmessa su Canale 5 lunedì 13 settembre, ma già la sera del 30 agosto trapeleranno nuove anticipazioni sull'appuntamento che Maria De Filippi sta registrando nel pomeriggio.