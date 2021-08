Chi è stato confermato e chi no nel cast della versione senior di Uomini e donne? A rispondere a questa curiosità dei fan ci hanno pensato le anticipazioni delle prime due registrazioni dell'edizione 2021/2022, quelle che Maria De Filippi ha condotto martedì 24 e mercoledì 25 agosto.

Nel parterre femminile del Trono Over il pubblico ritroverà Ida, Isabella e l'immancabile Gemma, mentre in quello maschile torneranno sicuramente Armando e Biagio.

I 'veterani' di Uomini e Donne ancora in gioco

L'inizio delle riprese dell'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne ha chiarito qualche dubbio che era sorto tra il pubblico durante l'estate.

Per quanto riguarda il Trono Over, infatti, c'era curiosità nello scoprire quanti e quali storici protagonisti sarebbero stati confermati nelle nuove puntate.

Le anticipazioni che sono trapelate sulle prime due registrazioni della nuova stagione hanno aggiornato i telespettatori sul cast di dame e cavalieri che Maria De Filippi e la redazione hanno approntato in queste settimane.

Gemma Galgani è ancora la "regina" indiscussa della versione senior del dating-show: la torinese ha monopolizzato i primi appuntamenti, parlando dell'intervento al seno al quale si è sottoposta mentre il programma era in pausa. Non sono mancate le liti tra la 71enne e Tina Cipollari, quest'ultima contraria alla mastoplastica alla quale si è sottoposta la dama piemontese per attirare un numero maggiore di corteggiatori.

I ritorni in studio dei volti storici di Uomini e Donne

Oltre a Gemma, tra i veterani del Trono Over che sono stati confermati nel cast dell'edizione 2021/2022 figura anche Ida Platano.

La parrucchiera non ha trovato l'amore durante le vacanze, quindi ha accettato di rimettersi in gioco per il terzo anno consecutivo nella trasmissione che le ha dato popolarità soprattutto per la tormentata storia con Riccardo Guarnieri.

Gli spoiler delle prime due registrazioni riportano che la bresciana è uscita con due cavalieri, ma con uno di loro ha avuto un piccolo battibecco.

Anche Isabella Ricci compare ancora nel parterre femminile del dating-show: la dama si è già resa protagonista di qualche accesa discussione con la "rivale" Galgani. Le due potrebbero diventare le protagoniste della versione senior del format, soprattutto se Tina e gli altri opinionisti continueranno a fare paragoni tra loro, elogiando una e criticando aspramente l'altra.

I cavalieri del nuovo Uomini e Donne

Per quanto riguarda i "maschietti" del cast che sono stati confermati nella nuova edizione di Uomini e Donne, per ora si sa solamente dei ritorni in studio di Biagio Di Maro e Armando Incarnato.

Biagio ha già avuto un confronto con Gemma e Isabella davanti alle telecamere, mentre Armando è stato avvistato nella seconda registrazione del 25 agosto.

Il programma di Maria De Filippi tornerà ufficialmente in onda lunedì 13 settembre: da qualche ora, infatti, sulle reti Mediaset sta andando in onda il promo con la data del debutto della stagione 2021/2022, quella che ripartirà ancora dalla rivalità tra Galgani e Tina Cipollari.

I giovani che animeranno il Trono Classico, invece, sono: il 26enne veneziano Joele Milan, la 29enne milanese Andrea Nicole e Matteo (del terzo tronista per ora è trapelato solo il nome).

L'identità della quarta ed ultima new entry tra i ragazzi sulla poltrona rossa non è ancora stata svelata: sono poche, infatti, le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios al termine delle prime registrazioni dopo le vacanze.