Lavori in corso per la nuova edizione di Uomini e donne. Le anticipazioni riguardanti la nuova edizione del dating show dei sentimenti di Maria De Filippi, rivelano che le registrazioni cominceranno il 24 agosto, così come è stato annunciato dall'autrice Raffaella Mennoia sui social. Intanto, cresce l'attesa per quanto riguarda i nomi dei nuovi tronisti di quest'anno. Tra i candidati spiccava il nome di Matteo Ranieri, ex fidanzato della tronista Sophie Codegoni. A quanto pare, però, non sarà lui uno dei nuovi tronisti di settembre, così come ha lasciato intendere lui stesso sui social.

Iniziano le registrazioni di Uomini e donne 2021/2022

Nel dettaglio, per tutta l'estate si è rincorso il nome di Matteo Ranieri come candidato in pole position per diventare uno dei nuovi tronisti di Uomini e donne 2021/2022.

Archiviata la sua relazione con la bella Sophie Codegoni, attualmente fidanzata con Fabrizio Corona e candidata alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, Matteo sembra essere il tronista "certo" di settembre.

Il suo nome aveva messo d'accordo i fan della trasmissione di Maria De Filippi, molti dei quali si erano detti entusiasti del fatto che la conduttrice potesse dare una seconda chance a Matteo, dopo la fine della sua brevissima relazione con Sophie.

Anche Gemma Galgani, sui social, aveva commentato positivamente il rumor legato al possibile approdo di Matteo sul trono, ammettendo che gli piaceva molto caratterialmente.

Matteo Ranieri nuovo tronista di U&D?

Eppure, a distanza di poche ore dalla prima registrazione di Uomini e donne 2021/2022, sembrerebbe proprio che Matteo non sarà tra i nuovi tronisti del programma.

Sui social, è stato lui stesso a fornire un po' di indizi con i quali sembra "smentire" le voci di queste settimane, che lo vedrebbero in lizza per il ruolo di nuovo tronista.

Matteo Ranieri, rispondendo alle domande dei suoi fan, ha svelato che martedì 24 agosto dovrà fare la prima dose di vaccino, in ospedale, essendo lui un "soggetto allergico". La data coincide proprio con quella della prima registrazione di Uomini e donne e tra l'altro Matteo vive a Genova (dove si trova attualmente oggi, come testimoniano le sue storie Instagram).

La 'smentita' indiretta di Matteo Ranieri sui social

L'ex fidanzato di Sophie, poi, ha svelato un altro dettaglio che renderebbe praticamente "impossibile" la sua partecipazione a Uomini e donne come tronista.

Sui social, infatti, ha rivelato che nei prossimi giorni partirà per un nuovo viaggio in Sardegna, precisamente a Cannigione.

Un altro dettaglio che confermerebbe il fatto che non sarà lui il nuovo tronista, dato che tra esterne e registrazioni varie, sarebbe alquanto impossibile riuscire a conciliare una vacanza in Sardegna.