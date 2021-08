Arrivano le prime anticipazioni su Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che tornerà in onda da metà settembre in poi su Canale 5. Le anticipazioni di queste ore rivelano che la conduttrice e la sua squadra di autori stanno già lavorando per mettere a punto quelle che saranno le novità della prossima edizione. Le sorprese non mancheranno, a partire dall'annunciato arrivo della prima tronista trans che avrà la possibilità di mettersi in gioco e di cercare il grande amore della sua vita.

Le prime anticipazioni su Uomini e donne di settembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle puntate di Uomini e donne del mese di settembre 2021, rivelano che si tornerà a puntare sulla formula mista tra trono classico e trono over.

Come è già successo lo scorso anno, tutti i protagonisti del dating show dei sentimenti di Maria De Filippi saranno sempre presenti in studio per tutta la settimana. Le vicende dei nuovi tronisti, quindi, convivranno con quelle delle dame e dei cavalieri del trono over. Per quanto riguarda le anticipazioni del trono senior, è riconfermato il ritorno in studio della dama torinese Gemma Galgani anche se, per quest'anno, potrebbe subire un ridimensionamento.

Riconfermata la versione trono classico e trono over a Uomini e donne 2021/2022

Si vocifera, infatti, che Gemma potrebbe non essere più la protagonista indiscussa del programma dei sentimenti e che, a prenderne il posto, potrebbe essere la dama Isabella Ricci, che ha debuttato lo scorso anno in trasmissione, riscuotendo fin dal primo momento un grandissimo successo tra il pubblico di Uomini e donne.

Per quanto riguarda, invece, il trono classico, è stato anticipato che quest'anno saranno quattro i nuovi volti che si metteranno in gioco nel corso della stagione, pronti a mettersi in gioco per cercare la loro anima gemella. Tra le new entry di Uomini e donne 2021/2022 va segnalato l'arrivo della prima tronista trans nella storia del programma Mediaset.

Maria De Filippi punta sulla prima tronista trans a Uomini e donne

Una novità decisamente importante, voluta da Maria De Filippi per sottolineare ancora una volta l'aperta delle sue trasmissioni ad ogni tipo di forma d'amore. Già in passato, la conduttrice aveva fatto un passo avanti con la scelta di dare spazio a due tronisti gay nel suo programma.

Per quanto riguarda, invece, il parterre di opinionisti di Uomini e donne, è confermata la presenza del duo composto da Tina Cipollari e Gianni Sperti. Saranno ancora loro a commentare e "giudicare" le avventure dei protagonisti del trono classico e del trono over, in un'edizione che sicuramente non deluderà le aspettative dell'affezionato pubblico, composto da circa tre milioni di telespettatori medi al giorno.