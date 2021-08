A settembre Il Paradiso delle Signore sarà in onda su Rai 1 con la sesta e inedita stagione. I telespettatori potranno perciò rivedere Vittorio Conti , la famiglia Guarnieri , gli Amato , le Veneri e tanti altri personaggi che andranno ad animare le vicende del grande magazzino. A tal proposito, da alcune settimane sul web si parla di novità sia per il celebre negozio che per il direttore che, accettata la separazione da Marta, potrebbe riaprire il suo cuore ad un'altra donna . Ci saranno degli addii , ma anche dei ritorni. Il pubblico rivedrà le ex Veneri Anna Imbriani e Tina Amato e il pubblicitario Landi.

Per quanto riguarda le uscite di scena, invece, pare che Armando Ferraris dovrà in qualche modo porre rimedio all'assenza dei suoi magazzinieri .

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Armando dovrà sostituire due magazzinieri

Armando Ferraris (Pietro Genuardi) continuerà ad essere il capo magazziniere del Paradiso delle signore anche nella sesta stagione della soap . Con l'inizio delle puntate inedite, il personaggio dovrà affrontare l'assenza di Rocco Amato (Giancarlo Commare). Il giovane si trasferirà a Roma dove si dedicherà alla carriera ciclistica, mentre sembra che la fidanzata Maria Puglisi (Chiara Russo) continuerà a lavorare nella boutique come sarta. La mancanza di Commare dal set della fiction ei suoi impegni in altri progetti sembrano aver confermato l'uscita di scena del personaggio.

Dunque, si tratta di un posto vacante che dovrebbe essere occupato da un altro magazziniere. Sembra incerta anche la presenza di Pietro Conti (Andrea Savorelli), figlio di Beatrice (Caterina Bertone) e recente "recluta" nel team di Ferraris. Il giovane attore, infatti, non è stato ancora avvistato sul set della soap di Rai 1 e quindi si ipotizza che possa aver lasciato il lavoro per lo studio e che sarà poco presente nelle nuove puntate.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Se fosse così, Ferraris dovrà "arruolare" ben due nuovi magazzinieri.

Alessandro Cosentini sul set de Il Paradiso delle signore ma la sua presenza potrebbe essere temporanea

L'interprete di Cosimo, Alessandro Cosentini , è un'altra incognita del cast de Il Paradiso delle signore. Il figlio di Arturo e Delfina Bergamini è stata una presenza fissa nella soap fin dalla terza stagione.

Nella sesta, però, il personaggio sarà poco presente , come conferma la mancanza del nome dell'attore tra gli interpreti principali della soap . Inoltre, l'interprete calabrese ha svelato su Instagram la sua partecipazione alla prossima stagione di Don Matteo. Non si conosce ancora con certezza come si evolverà la storia di Cosimo, ma già dalla fine della quinta stagione i fan sono a conoscenza della decisione del giovane di lasciare Milano per trasferirsi a Parigi.