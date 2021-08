Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Brave and Beautiful che i telespettatori avranno modo di vedere l'1 e il 2 settembre sui teleschermi di Canale 5.

Le trame della serie tv turca narrano che Tahsin Korludag verrà arrestato dalle forze dell'ordine. Bulent, invece, si avvicinerà sempre di più a Banu.

Anticipazioni Brave and Beautiful dell'1 settembre: Tahsin viene arrestato

Le anticipazioni di Brave and Beautiful riguardanti la puntata trasmessa mercoledì 1 settembre dalle ore 14:45 in prima visione tv annunciano inedite novità. In dettaglio, Can riuscirà ad introdursi nella tenuta Korludag con intenzioni minacciose.

L'uomo, infatti, vorrà uccidere con un'arma da fuoco da Tahsin. Fortunatamente Cesur salverà ancora una volta la vita all'anziano uomo grazie al suo intervento provvidenziale.

Intanto il camionista verrà indagato in procura, dove farà il nome di Cesur. Ma le immagini delle telecamere dimostreranno un'altra verità. Il procuratore, a questo punto, farà arrestare Tahsin, che sarà trattenuto in carcere fino all'inizio del processo. Per questo motivo, Adalet e Salih convinceranno Mutlu a costituirsi e quindi scagionare il padre di Suhan.

Cahide, intanto, approfitterà dell'assenza del marito, restato a dormire in ufficio per prendere una missiva di Hasan. Infine Cesur chiederà al procuratore di riesumare il corpo di suo padre.

Puntata 2 settembre: Bulent si avvicina sempre di più a Banu

Nella puntata di giovedì 2 settembre di Brave and Beautiful, Tahsin verrà rilasciato dopo che la confessione di Mutlu lo escluderà nel coinvolgimento della fuga di Riza.

Suhan, intanto, crederà nell'innocenza del diabolico padre, tanto da avere un brutto litigio con Cesur, reo di rimanere nella sua posizione.

Bulent si avvicinerà sempre di più a Banu, tanto da invitarla a cena dopo essersi offerto di accompagnarla a Istanbul.

Suhan è amareggiata a causa del comportamento di Cesur

Allo stesso tempo, Adalet sarà in ansia dopo aver scoperto che suo fratello Riza è evaso dal carcere. Inoltre, la donna sarà preoccupata che i forensi scoprano la verità sulla morte del padre di Cesur (Kivanc Tatlitug).

Cahide, intanto, rivelerà a Korhan di aver notato su alcuni quadri di famiglia lo stesso simbolo presente sulla custodia della missiva della moglie di Tahsin. Più tardi, Mihriban informerà Cesur che suo cognato è in possesso di una lettera che potrebbe mettere in serie guai suo suocero.

Sirin cercherà di convincere Suhan a restare al fianco di Cesur nonostante sia triste e amareggiata per il suo comportamento. Infine, Rifat si risveglierà dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico.