Sta per finire l'attesa dei fan di Uomini e donne: la sera di lunedì 23 agosto saranno disponibili le anticipazioni di quello che accadrà nel corso della prima registrazione stagionale, quella che Maria De Filippi condurrà nel pomeriggio. Il format Mediaset ripartirà dall'accesa rivalità tra Gemma Galgani e Isabella Ricci, e molti spettatori sembrano avere già le idee chiare se saranno chiamati a schierarsi. Confermati, inoltre, i tre storici opinionisti dopo i Gossip che sono circolati in queste settimane su possibili "defezioni".

Rumor sulle nuove puntate di Uomini e Donne

Gli studi Elios stanno per riaprire i battenti: tra poche ore (per la precisione nel pomeriggio del 23 agosto) il cast di Uomini e Donne si riunirà per cominciare a registrare le puntate che saranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 13 settembre. Tra le indiscrezioni che stanno circolando negli ultimi giorni, spiccano quelle riguardanti i protagonisti dell'edizione 2021/2022. Il dating-show dovrebbe puntare ancora una volta sulle sfortune amorose di Gemma: la torinese ha trascorso l'ennesima estate da single, quindi si sta preparando a rientrare nel programma per ricominciare la ricerca dell'anima gemella.

La chiacchierata Galgani, però, non dovrebbe essere l'unico personaggio di punta della nuova stagione: si vocifera, infatti, che Isabella Ricci potrebbe insidiare la "supremazia" della torinese, con il lasciapassare della padrona di casa Maria De Filippi.

Il parere del pubblico di Uomini e Donne

Isabella ha partecipato a un numero limitato di puntate di Uomini e Donne prima dello stop estivo, ma sembra siano bastate a farla entrare nel cuore di gran parte dei telespettatori. La dama del Trono Over, infatti, in questi mesi ha aperto un profilo Instagram che in poco tempo ha catturato l'attenzione di migliaia di persone, le stesse che stanno cominciando ad appassionarsi alla sua storia personale, oltre che al percorso davanti alle telecamere.

I fan del programma Mediaset, dunque, sono curiosi di vedere come se la caverà Ricci negli appuntamenti che saranno registrati dal 23 agosto, quelli che poi verranno trasmessi sul piccolo schermo dal 13 settembre. Una certezza che hanno gli affezionati spettatori del dating-show, è che Isabella darà del filo da torcere a Gemma: le due sono destinate a essere antagoniste anche nelle puntate dell'edizione 2021/2022, e questo sta spingendo il pubblico a schierarsi dalla parte di una piuttosto che dell'altra.

Due nuove registrazioni di Uomini e Donne a fine agosto

Tra i tanti commenti che vengono scritti ogni giorni sotto alle foto che Isabella pubblica su Instagram, spiccano quelli in cui viene citata anche la rivale Galgani. Un messaggio che ha raccolto parecchi consensi tra i fan di Uomini e Donne, infatti, recita: "Ormai sei la regina del programma. Ciao ciao nonna Gemma". Insomma, gran parte degli spettatori si sta schierando dalla parte della new entry Ricci, l'unica in grado di togliere spazio a Galgani dopo una supremazia televisiva che è durata circa dodici anni.

Le registrazioni della nuova edizione del format Mediaset inizieranno a breve: lunedì 23 e martedì 24 agosto, Maria De Filippi condurrà i primi appuntamenti della sua trasmissione dopo lo stop estivo che è durato circa tre mesi.

In questi giorni, inoltre, saranno presentati i quattro tronisti giovani (si parla di due uomini, una donna e una ragazza transgender) e i membri del parterre del Trono Over (quasi certi i ritorni di Ida Platano, Armando Incarnato e Nicola Vivarelli) che nel prossimo futuro cercheranno la persona giusta davanti alle telecamere.