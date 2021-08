Cresce l'attesa per il debutto della nuova edizione di Uomini e donne 2021/2022 . La popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà in onda dal prossimo 13 settembre su Canale 5 ma, in questi giorni, ci saranno le prime registrazioni ufficiali della trasmissione. Raffaella Mennoia, sui social, ha confermato che il 24 agosto si registreranno le prime attese puntate, dove ci sarà la presentazione dei nuovi tronisti in carica. E, a poche ore dal "fischio d'inizio" di Uomini e donne, Deianira Marzano sui social ha svelato dei retroscena sull'identità di uno dei nuovi tronisti di questa stagione.

Ripartono le registrazioni di Uomini e donne 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che il 24 e 25 agosto, sono in programma le prime registrazioni di questa attesissima edizione, che dal 13 settembre sarà trasmessa alle ore 14:45 prendendo così il posto delle soap Brave and Beautiful e Love is in the air, trasmesse nel corso della stagione estiva su Canale 5.

Al centro dell'attenzione ci saranno i quattro nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare il grande amore della loro vita e tra questi è stato svelato che ci sarà anche la prima tronista transgender della storia del programma di Maria De Filippi.

In attesa di scoprire l'identità della tronista trans di Uomini e donne, in queste ore emergono nuovi retroscena sull'identità di uno dei due tronisti maschi della prossima edizione.

Ecco il retroscena sul nuovo tronista di Uomini e donne

A riportare la segnalazione social è stata Deianira Marzano, la quale sui social ha svelato che uno dei protagonisti di quest'anno dovrebbe arrivare da Venezia.

"Si chiama Joele, anno 1995, abita in provincia di Venezia. È da giugno che ha fatto il provino e ha detto a tutti che era andato come tronista.

Adesso sta girando già il video di presentazione. Sicura 100%", ha fatto sapere questa persona nella segnalazione girata a Deianira sul conto del primo nuovo tronista della stagione di Uomini e donne.

In attesa di scoprire se l'identità del tronista Joele sarà confermata o meno nel corso della prima registrazione di questo 24 agosto, le anticipazioni sul programma di Maria De Filippi rivelano che anche quest'anno ci sarà il mix tra trono classico e over.

Il ritorno di Gemma Galgani nel parterre di Uomini e donne over

Per quanto riguarda il parterre degli over, è confermata la presenza in studio di Gemma Galgani.

La dama torinese, presente ormai da oltre un decennio, si metterà ancora una volta in gioco, pronta a cercare la sua anima gemella, nello studio di Uomini e donne, con la speranza che questa volta possa essere quella giusta.