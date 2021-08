Uomini e donne riprende il suo viaggio in televisione. Il 24 agosto è confermata la prima registrazione ufficiale della nuova edizione 2021/2022 del celebre dating show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda da lunedì 13 settembre in televisione. Un ritorno molto atteso dal pubblico che, in queste ore, è curioso di scoprire le prime anticipazioni sui nuovi tronisti del programma. Intanto, a differenza di quello che è successo negli anni precedenti, alla prima registrazione di questa edizione non prenderanno parte i protagonisti di Temptation Island.

Iniziano le registrazioni di Uomini e donne: Maria De Filippi torna al lavoro

Nel dettaglio, a fornire le prime anticipazioni sulla registrazione d'esordio di Uomini e donne 2021/2022, ci ha pensato l'esperto di gossip Amedeo Venza, che dal suo profilo ufficiale Instagram, ha fatto sapere che quest'anno in studio, non ci saranno le coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island.

Negli anni precedenti, durante le prime puntate del dating show dei sentimenti di Maria De Filippi, partecipavano anche i vari protagonisti del reality show delle tentazioni, così da fare un ulteriore bilancio a distanza di quasi due mesi dalla fine delle riprese.

Fuori le coppie di Temptation Island

Questa volta, almeno nella prima registrazione, non ci sarà spazio per i protagonisti di Temptation Island e Amedeo Venza ha fatto sapere sui social, che il motivo avrebbe a che fare con la scelta da parte della redazione capitanata da Maria De Filippi, di non dare spazio a "coppie fasulle" che cercherebbero soltanto la visibilità.

Quest'anno, infatti, nel villaggio delle tentazioni si sono formate un bel po' di nuove coppie composte da fidanzato/fidanzata e tentatore, ma non tutte hanno convinto i fan del reality show e si sospetta che qualcuna di queste sia interessata in primis a stare al centro dell'attenzione mediatica.

I retroscena su nuovi tronisti di Uomini e donne 2021/2022

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne, le anticipazioni su quella del 24 agosto, rivelano che ci sarà la presentazione dei nuovi tronisti in carica di questa edizione. Sempre secondo Amedeo Venza, una delle nuove protagoniste dovrebbe chiamarsi Giulietta e arriverebbe da Catania.

Deianira Marzano, invece, ha riportato un'altra segnalazione che le è arrivata a poche ore dall'inizio delle nuove registrazioni di Uomini e donne. In questo caso le è stato detto che uno dei tronisti uomini di questa edizione potrebbe essere Joele, classe 1995, proveniente da Venezia.