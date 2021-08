Continuano a far discutere i ritocchini che Gemma ha fatto mentre Uomini e Donne era in vacanza: la dama, infatti, si è sottoposta ad una mastoplastica per aumentare il seno e ad alcune punturine per rendere le labbra più voluminose. Tra i tanti che stanno commentando il comportamento di Galgani, spicca l'ex dama Ursula: la compagna di Sossio Aruta, infatti, si è detta a favore della chirurgia, ma solo se fatta per migliorarsi o per correggere evidenti difetti fisici.

Il parere dell'ex volto di Uomini e Donne

Non è passata neppure una settimana da quando il direttore Riccardo Signoretti ha lanciato una vera e propria notizia bomba: Gemma si è rifatta il seno prima di tornare nel cast di Uomini e Donne.

Le anticipazioni delle due puntate che sono state registrata il 24 e 25 agosto, poi, non solo hanno confermato tutto ma hanno anche aggiunto un particolare importante: la torinese si è ritoccata le labbra con delle punturine.

Sono due, dunque, gli interventi ai quali si è sottoposta la dama del Trono Over durante l'estate, quattro in tutto se si contano anche quello ai denti di qualche anno fa sempre in televisione (a Selfie- Le cose cambiano con Simona Ventura) e il lifting al viso del 2020.

Ancor prima che il nuovo aspetto di Galgani venga mostrato in televisione (il dating-show debutterà su Canale 5 il 13 settembre), in moltissimi si sono esposti per commentare quando è accaduto, soprattutto la decisione della 71enne di rifarsi ancora per apparire più giovane.

Critiche alla 'regina' di Uomini e Donne Over

Dopo Karina Cascella che ha stroncato Gemma e la sua scelta di rifarsi seno e labbra a 71 anni ("Una cosa folle, speravo fosse una bufala. Trovo tutto ridicolo"), è toccato ad un'ex protagonista di Uomini e Donne dire la propria tramite i social network.

Interpellata dai follower su quello che ha combinato Galgani durante le vacanza, Ursula Bennardo ha detto: "Io penso che lei sogni un principe azzurro bello e giovane come Giorgio Manetti".

La compagna di Sossio Aruta ha provato a giustificare il gesto della torinese ipotizzando che possa essersi spinta così oltre per il forte desiderio che ha di trovare l'anima gemella, ma poi ha aggiunto: "Non sono contraria ai ritocchini per migliorarsi, ma credo che non accettare la propria età sia un problema psicologico e non fisico".

La pugliese, dunque, non è totalmente d'accordo con l'ex collega di parterre che a più di 70 anni ha voluto fare nuovamente ricorso alla chirurgia estetica per poter proporre ai corteggiatori che verranno un aspetto più giovane e meno provato dal tempo che passa.

Anticipazioni sul debutto di Uomini e Donne

Se di Gemma si sta parlando tanto ora che Uomini e Donne non è ancora iniziato, chissà cosa accadrà dal 13 settembre in poi, ovvero da quando il format riprenderà la sua regolare messa in onda nel primo pomeriggio di Canale 5.

Le anticipazioni delle registrazioni che ci sono state il 24 e il 25 agosto, hanno informato i curiosi sul cast che animerà l'edizione 2021/2022: tra tante new entry, nel Trono Over spiccano i veterani Ida Platano, Armando Incarnato, Biagio Di Maro, Isabella Ricci e ovviamente Galgani (assenti per ora gli ex Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua).

Sul fronte giovani, sono stati presentati i quattro nuovi tronisti: il 26enne Joele Milan (di Venezia e con un passato costellato di tradimenti), la 29enne Andrea Nicole (milanese che fino a otto anni fa era un ragazzo), la romana Roberta (di cui si sa ancora poco se non che è mora e che cerca il principe azzurro) e Matteo (anche lui della capitale e proveniente da una famiglia umile e con un passato da calciatore professionista).