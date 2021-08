Nelle prossime puntate di Un posto al sole, il piccolo Federico Palladini sarà vittima di un incidente. Tale evento drammatico, oltre a mettere in serio pericolo il bambino, avrà forti conseguenze sul rapporto tra Patrizio e Clara. Le anticipazioni relative agli episodi in onda su Rai 3 dal 23 al 27 agosto inoltre rivelano che la crisi, innescata dal terribile imprevisto, darà ad Alberto la possibilità di farsi nuovamente avanti con la sua ex.

Importanti novità anche per quanto riguarda Fabrizio e la sua campagna pubblicitaria. Rosato sceglierà un noto artista partenopeo come testimonial del suo pastificio ma un gesto, fatto con molta leggerezza da Alice, potrebbe mandare all'aria la sua strategia commerciale.

Un posto al sole, anticipazioni dal 23 al 27 agosto: Federico in pericolo

Nell'ultimo episodio, andato in onda il 6 agosto, Clara (Imma Pirone) aveva invitato il suo giovane compagno a non occuparsi più di Federico, ma evidentemente qualcosa cambierà, portando a una drammatica conseguenza. Una piccola disattenzione da parte di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) rischierà di mettere in serio pericolo il piccolo.

Le anticipazioni rivelano infatti che il bambino finirà vittima di un incidente. Per quanto gli spoiler non mettano in relazione diretta l'incidente e la distrazione del giovane Giordano, la sensazione è che, una leggerezza del ragazzo, possa essere la causa del dramma. Nessun accenno anche su quanto possa essere serio l'infortunio accorso al bimbo, ma sta di fatto che questo evento incrinerà seriamente il rapporto tra il giovane chef e Clara.

Upas, trame 23-27 agosto: Alberto si dichiara a Clara

L'incidente a Federico avrà pesanti conseguenze sul rapporto tra Clara (Imma Pirone) e Patrizio e darà la possibilità ad Alberto (Maurizio Aiello) di farsi nuovamente avanti. L'uomo infatti, in questo momento così difficile, si riavvicinerà alla sua ex per dichiararle il suo amore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il gesto, totalmente inaspettato, spiazzerà la ragazza, segno che l'uomo non le è di certo indifferente.

Nel frattempo Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Raffaele (Patrizio Rispo) decideranno di dare una chance a Clara. Il supporto dei suoi familiari incoraggerà Patrizio, che sarà più che mai deciso a impegnarsi in una relazione seria con la giovane Curcio.

Un posto al sole, puntate agosto 2021: ritorna Alice

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Fabrizio (Giorgio Borghetti) si impegnerà, anima e corpo, nella realizzazione dello spot pubblicitario della pasta Rosato. La scelta, del testimonial del pastificio, ricadrà sul cantante Andrea Sannino, e verrà dato così inizio alle riprese. Purtroppo però succederà un piccolo incidente, nel momento in cui Alice (Fabiola Balestriere) pubblicherà sul web un video del backstage, senza averne l'autorizzazione. L'iniziativa della ragazza, manderà su tutte le furie Fabrizio.