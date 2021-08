Cresce l'attesa per la nuova edizione di Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che quest'anno andrà in onda in netto anticipo rispetto alla consueta programmazione. Le nuove puntate del programma saranno in onda a partire da settembre in poi su Canale 5, così come è stato confermato dai promo che in questi giorni stanno andando in onda in tv. Maria De Filippi, quindi, giocherà d'anticipo e intanto emergono i primi retroscena sul cast di questa ventunesima stagione, dove ritornerà anche la ballerina Giulia Stabile.

Da settembre, il ritorno di Amici 21 su Canale 5: i primi retroscena sul cast

Nel dettaglio, i primi retroscena sul cast di Amici 21 confermano il ritorno di Giulia Stabile.

La vincitrice dell'ultima edizione del talent show Mediaset, sarà nuovamente in trasmissione con un ruolo inedito.

Giulia, infatti, si occuperà di dimostrare le coreografie che successivamente i ballerini che saranno ammessi al programma, dovranno eseguire nel corso delle puntate in onda al sabato pomeriggio su Canale 5.

La giovane ballerina sarà anche una sorta di consigliera per i nuovi allievi della scuola di Maria De Filippi, dato che metterà a disposizione la sua recente esperienza, per supportarli e aiutarli ad affrontare al meglio questa lunga esperienza formativa.

Rosa Di Grazia non sarà nel cast di professionisti di Amici 21

E poi ancora, nel corso delle ultime settimane, si sono rincorse delle voci legate ad un possibile approdo di Rosa Di Grazia nel corpo di ballo dei professionisti di Amici 21.

Una notizia che ha fatto il giro del web e dei social e che ha fatto storcere il naso a moltissimi fan della trasmissione, i quali si chiedevano come fosse possibile un coinvolgimento di Rosa, dopo le critiche dello scorso anno (in primis da parte della prof Alessandra Celentano che non l'avrebbe ammessa al serale).

Ebbene, secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, la notizia di Rosa Di Grazia tra i professionisti della nuova stagione di Amici non sarebbe vera.

La ballerina, quindi, non sarà nel cast della ventunesima edizione del talent show.

Tra i prof di Amici 21 ritorna Lorella Cuccarini

Per quanto riguarda il parterre di professori di Amici 2021/2022, è confermata la presenza di Lorella Cuccarini, anche se quest'anno si diletterà ad insegnare canto ai nuovi allievi.

Tra le prof di ballo, invece, è confermatissima la coppia composta da Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

A loro due dovrebbe aggiungersi la new entry Raimondo Todaro, reduce dall'addio polemico a Ballando con le stelle.

Al momento, però, sembrerebbe che la trattativa tra Todaro e la produzione del talent show non sarebbe stata ancora chiusa, così ha svelato il ballerino stesso in una recente intervista.