La storia tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto è giunta al capolinea. Attraverso il suo profilo Instagram, l'ex tronista di Uomini e donne ha annunciato la rottura e spiegato i motivi. Come raccontato dall'ex protagonista del dating show, dopo le prime settimane la coppia non era più in sintonia.

La verità dell'ex tronista

Massimiliano aveva scelto Vanessa: in un primo momento tra i due sembrava andare tutto a gonfie vele. I rumor avevano ipotizzato anche una partecipazione dei due ex protagonisti di Uomini e Donne a Temptation Island. Dopo le voci di una presunta crisi, Massimiliano ha deciso di fare chiarezza.

In una serie di stories, su Instagram, Mollicone ha rivelato di essere tornato single. Come raccontato dal giovane, tra i due non c'è stato nessun terzo incomodo. Queste le parole dell'ex tronista: "Io e Vanessa ci siamo lasciati perché la coppia non era più felice". In più passaggi, il diretto interessato ha spiegato che dopo le prime settimane non c'era più quell'armonia vissuta i primi tempi. Seppur con rammarico, Mollicone ha precisato che anche alle coppie nate all'interno del dating show condotto da Maria De Filippi accade come in tutte le love story: "Nascono, crescono e possono finire".

Successivamente, Massimiliano Mollicone ha rivelato di avere avuto un bellissimo rapporto con Vanessa: "Ridevano, scherzavamo, ma non è andata bene".

Come spiegato dal giovane, in principio c'era un bellissimo feeling ma poi le cose si sono complicate.

Vanessa Spoto ha scelto il silenzio

Massimiliano Mollicone ha ammesso che la fine di una relazione non è mai bella. Dunque, ci vorrà del tempo prima che guarisca la ferita. Al contrario, la sua ex fidanzata Vanessa Spoto ha scelto la via del silenzio - per il momento.

Tuttavia, non è escluso che presto non decida di fornire la sua versione dei fatti.

La coppia formata da Massimiliano e Vanessa non è la prima che scoppia. Poco dopo essere usciti dal dating show di Canale 5, Sophie Codegoni e Matteo Ranieri si sono lasciati. A seguire, si è detta addio anche la coppia formata da Samantha Curcio e Alessio Ceniccola.

GF Vip 6: Mollicone non è nel cast

Di recente, il nome di Massimiliano Mollicone è stato accostato al Grande Fratello Vip 6. Una volta fatta chiarezza sulla sua situazione sentimentale, l'ex tronista ha messo a tacere ogni tipo di Gossip sul reality show. Dunque, Massimiliano non entrerà nella casa più spiata d'Italia.

Al contrario, è stato ufficializzato il nome di Sophie Codegoni. In un'intervista, l'ex tronista ha confidato di voler trovare l'amore all'interno del programma anche se momentaneamente non è alla ricerca di una nuova storia.