Il 25 agosto è stata registrata la prima puntata di Uomini e donne. Sul Trono Classico troviamo Joele Milan, un ragazzo di 26 anni originario della provincia di Venezia. Nonostante il giovane sia bello esteticamente, alcuni utenti hanno commentato in modo negativo il nuovo protagonista. Secondo alcuni telespettatori, Joele non è arrivato nel dating show per cercare l'amore vero.

Joele si presenta

Joele Milan vive a Mirano, un paese in provincia di Venezia. Il nuovo tronista di Uomini e Donne ha dichiarato di avere 26 anni e di essere alla ricerca del vero amore.

Il diretto interessato sul corpo sfoggia moltissimi tatuaggi, tra cui la faccia di un gufo sugli addominali.

Lavora in un negozio di auto nella sua città ed è un appassionato di sport: calcio e basket. Il 26enne ha rivelato di essere stato tradito dalla sua compagna. Quest'ultima, per commettere il misfatto ha scelto il migliore amico di Joele. A tale proposito, Joele ha ammesso di avere sofferto molto per amore.

Il commento dei social

La scelta di Joele Milan come tronista, sta spaccando l'opinione pubblica. Da un lato c'è chi ha espresso un commento positivo nei confronti del 26enne, mentre dall'altro c'è chi non vede di buon occhio il giovane.

Ad esempio, sulla pagina Instagram "Trono Classico e Over", alcuni utenti, sotto ad una foto di Joele, si sono chiesti perché il 26enne sia stato scelto per sedere sul trono.

Altri si sono domandati se veramente Joele aveva bisogno di andare a Uomini e Donne per cercare l'amore. Una ragazza ha chiosato: "Di sicuro non è entrato a U&D per cercare l'amore". A detta dell'utente, si tratterebbe dell'ennesimo ragazzo bello esteticamente e alla ricerca della visibilità.

Tra i vari commenti, un altro utente ha scritto: "Mi sembra uno dei soliti tronisti che al di fuori del programma durerà poco, perché a lui importa altro".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Maria De Filippi: 'Ho deciso di cambiare'

Di recente Maria De Filippi, in un'intervista, aveva confidato di voler rinnovare il dating show pomeridiano. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice aveva dichiarato di cercare un'elettricista, un idraulico o un muratore. Insomma, dei ragazzi realmente alla ricerca dell'amore e non vogliosi di ottenere popolarità sui social.

A tale proposito, De Filippi aveva chiosato: "Quando ho capito che i tronisti erano diventato un clichè, ho deciso di cambiare".

Per questo motivo, alcuni utenti sono rimasti spiazzati dalle anticipazioni su Joele Milan. Tuttavia, per dare un giudizio al nuovo tronista è giusto aspettare la messa in onda di Uomini e Donne. Il 26enne potrebbe portare sul trono un percorso in linea con quanto si aspettava la conduttrice.