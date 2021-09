Dopo più di tre anni torna finalmente American Crime Story, serie antologica che tratta di casi e scandali giudiziari, e criminosi avvenuti negli USA. Le stagioni precedenti hanno vantato un gran successo di pubblico e di critica vincendo numerosi Golden Globe ed Emmy Awards.

Questa terza stagione è incentrata sullo scandalo Clinton-Lewinsky, un caso che colpì profondamente gli Stati Uniti e che suscitò grande sgomento tra l'opinione pubblica di tutto il mondo. Da quello che si evince dai primi quattro episodi, che negli Stati Uniti d'America sono già stati trasmessi, la narrazione inizia con gli agenti dell'FBI che mettono spalle al muro Lewinsky e la interrogano sui suoi rapporti con il presidente Clinton, per poi proseguire con dei flashback e flashforward che raccontano i primi incontri, la relazione e il disfacimento di una delle coppie più discusse degli anni novanta.

Il cast tecnico è di grande spessore, vi sono attori di caratura internazionale come Clive Owen e Beanie Feldstein (che interpretano la coppia protagonista) e guest stars di altissimo livello come: Cobie Smulders, Mira Sorvino, Cristopher McDonald. La regia dell'episodio pilota della serie è stata affidata a Ryan Murphy, che già aveva diretto diversi episodi della serie nelle precedenti stagioni ottenendo degli ottimi risultati.

Prime reazioni da parte di pubblico e critica

Grazie all'anticipata messa in onda del prodotto negli Stati Uniti è già possibile rendersi conto dell'impatto della serie su pubblico e critica. Per quanto riguarda gli ascolti, essi non sono stati molto convincenti, il rating 18-49 dell'episodio lancio non ha superato lo 0,2%.

Un dato molto deludente, se si considera che il risultato per il primo episodio della stagione passata era più del triplo (0,7%). Aspetto positivo è il fatto che la serie sembri essere in crescendo, infatti come riportato da IMDb, il voto degli utenti aumenta leggermente a ogni episodio partendo da un buon 7,7 del primo a un 8,6 del quarto appena uscito.

Anche la critica sembra non essersi strappata i capelli per questo inizio tanto che vi sono pareri abbastanza discordanti tra chi promuove a pieni voti questi primi quattro episodi e chi invece ha già bocciato il prodotto.

Dove vedere American Crime Story: Impeachment

La serie sarà trasmessa in anteprima assoluta su FOX (canale 116 di Sky) a partire da martedì 19 ottobre alle ore 21 con la messa in onda dei primi due episodi.

Seguiranno poi un episodio a settimana fino al finale di stagione previsto per il 9 novembre (in America). La serie potrà anche essere vista su NOW e si spera che nei prossimi mesi possa anche arrivare in chiaro sui canali Rai, così come successo per le precedenti due stagioni.

Non ci resta quindi che aspettare l'uscita dei primi episodi, per vedere se le aspettative saranno ripagate o se la ventata di innovazione portata dalla serie stia ormai scemando in una piccola brezza.