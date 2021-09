Cambio di programmazione per due format della nuova stagione tv di Canale 5: Amici 21 e Scene da un matrimonio faranno una specie di "staffetta" a partire da metà settembre. Il talent-show condotto da Maria De Filippi, infatti, debutterà con la nuova edizione domenica 19, giorno in cui avrebbe dovuto esordire la trasmissione affidata ad Anna Tatangelo. Per due settimane, dunque, saranno i cantanti e i ballerini della scuola più famosa d'Italia a sfidarsi con Mara Venier e la sua rinnovata Domenica In.

Esordio rimandato per la nuova edizione di Amici

I fan di Amici dovranno attendere 24 ore in più del previsto per assistere al debutto della ventunesima edizione. I vertici Mediaset, infatti, in queste ore hanno annuncio lo slittamento di un giorno della prima puntata del talent-show: anziché sabato 18, il format di Maria De Filippi esordirà domenica 19 settembre.

Sono stati gli addetti ai lavori a spiegare che la decisione di posticipare di un po' la messa in onda del primo speciale del programma Mediaset, è stata presa per permettere l'ottima riuscita di un altro contenuto sul quale puntano tanto per la stagione tv che è appena iniziata.

Scene da un matrimonio (nuova trasmissione di Canale 5 condotta da Anna Tatangelo) non è ancora pronto, perciò il suo debutto è stato rinviato alla prima domenica di ottobre.

A sostituire questo format, sarà Amici 21 ma solamente per due settimane.

Il comunicato pubblicato dalle pagine social di Amici

Le pagine ufficiali di Amici, dunque, nelle ultime ore hanno postato il comunicato col quale è stato ufficializzato il temporaneo spostamento del talent dal sabato alla domenica pomeriggio.

"Per realizzare al meglio Scene da un matrimonio, quest'ultimo non debutterà il 19 settembre ma il 3 ottobre.

Al suo posto, Mediaset ha chiesto al team di Amici di andare in onda la domenica per 2 settimane", hanno chiarito i vertici di rete prima di aggiungere che Maria De Filippi e il suo staff hanno accettato volentieri questo provvisorio cambiamento nella programmazione di Canale 5.

Ricapitolando, la scuola più famosa d'Italia riaprirà i battenti domenica 19/09 (anche se la puntata in questione dovrebbe essere registrata mercoledì 15), giorno in cui saranno svelati i nomi dei nuovi allievi della classe e quelli dei professori.

Anche la settimana successiva la trasmissione Verissimo sarà preceduta da uno speciale del talent, che da ottobre tornerà nella sua regolare collocazione del sabato pomeriggio.

Le anticipazioni sul primo speciale di Amici

La prima puntata della ventunesima edizione di Amici, dunque, andrà in onda il 19 settembre anziché il 18 ma non dovrebbe essere in diretta. Voci ancora non confermate, infatti, sostengono che lo speciale d'esordio della stagione 2021/2022 del talent-show, dovrebbe essere registrato mercoledì 15: tra due giorni, dunque, sul web potrebbero già circolare le anticipazioni sul cast e sulla classe.

Umo dei pochi dubbi ancora da sciogliere, è quello sulla presenza o meno di Raimondo Todaro nella commissione interna.

L'ex insegnante di Ballando con le Stelle, infatti, dovrebbe essere l'unica new entry tra i prof, ma l'ufficialità di ciò non è ancora arrivata.

Maria De Filippi, poi, dovrà presentare al pubblico i ragazzi che avranno l'arduo compito di sostituire e soprattutto di non far rimpiangere le star dell'anno scorso Sangiovanni, Aka7even, Deddy, Tancredi, Rosa, Martina e Alessandro.

Giulia Stabile, invece, parteciperà alla nuova edizione in quanto unica novità nel corpo di ballo di professionisti dell'edizione che sta per debuttare in televisione nella collocazione inedita della domenica pomeriggio.