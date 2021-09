Tra i concorrenti di Amici di Maria che hanno "lasciato un segno" nel cuore degli spettatori, vi è sicuramente Martina Stavolo, protagonista dell'ottava edizione del programma, quella in cui presero parte anche Alessandra Amoroso e Valerio Scanu. In questi giorni, sul suo profilo Facebook, Martina ha raccontato ai numerosi fan che la seguono di essersi dovuta sottoporre ad un intervento, che in passato aveva rimandato causa Covid 19.

L'ex cantante di Amici, Martina Stavolo, in ospedale

Nel dettaglio, Martina Stavolo con una serie di post social ha voluto raccontare ciò che ha vissuto in questi giorni, fino al momento in cui è entrata in sala operatoria per sottoporsi ad un nuovo intervento.

"Durante il Covid si è fermato un po' tutto, anche le visite mediche di controllo. La paura di essere contagiati non ci ha fatto controllare, frequentare medici", ha scritto Martina.

"Almeno per me è andata così. Niente di grave, l'intervento è andato e voglio pensare di aver iniziato settembre togliendomi un peso, uscirò e mi sentirò più leggera", ha proseguito ancora l'ex cantante di Amici di Maria.

Nelle ultime ore, però, Martina ha postato un nuovo scatto, in cui annunciava di esser dovuta tornare in ospedale.

"Ero tornata a casa ma sono dovuta tornare in ospedale. Ora sono di nuovo a casa. Mi affatica molto fare tutto, anche tenere il telefono e devo riposare", ha scritto Martina, ringraziando tutte le persone che le sono state vicine in quetso delicato momento.

La nuova vita di Martina Stavolo dopo l'esperienza ad Amici

L'edizione di Amici, dove prese parte anche la giovane Martina Stavolo, è stata una delle più seguite della storia del talent show di Canale 5.

Quell'anno, ad avere la meglio, fu la cantante Alessandra Amoroso che al televoto finale riuscì a battere Valerio Scanu, in una finale seguita da circa sette milioni di spettatori.

Martina, invece, dopo un primo periodo in cui decise di inseguire il suo sogno col passare degli anni ha "cambiato strada" e dopo essersi laureata, oggi fa la psicologa.

Riapre la scuola di Maria De Filippi: dal 18 settembre parte Amici 21

Nell'attesa che tutto si sistemi nel migliore dei modi e che Martina possa tornare in forma più forte di prima, fervono i preparativi per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, in onda dal prossimo 18 settembre su Canale 5.

Quest'anno, Maria De Filippi ha scelto di giocare d'anticipo, dato che il programma non sarà trasmesso da novembre bensì da settembre e ricoprirà l'intera durata della stagione televisiva 2021/2022.

Sabato prossimo, con la prima puntata, ci sarà la presentazione della nuova classe di allievi che prenderanno parte al talent show di Maria De Filippi. Occhi puntati anche sui professori: tra le new entry dovrebbe esserci Raimondo Todaro, reduce dal suo addio a Ballando con le stelle.