Prosegue l'appuntamento con la soap opera Love is in the air, e le anticipazioni delle nuove puntate in programma dal 13 al 17 settembre 2021 rivelano che ci saranno diversi colpi di scena.

Occhi puntati in primis sull'arrivo della perfida Semiha: la nonna di Eda, infatti, metterà a segno il suo piano diabolico e riuscirà a fare in modo che Serkan venga arrestato proprio sotto gli occhi della sua amata.

Serkan viene arrestato: anticipazioni Love is in the air 13-17 settembre

Le trame delle prossime puntate di Love is in the air in onda su Canale 5 fino al 17 settembre nello slot orario che va dalle 16:25 alle 17:35 circa, riportano che la nonna di Eda riuscirà a far finire in galera l'ignaro Serkan.

L'arresto avverrà in occasione della festa di Capodanno e in presenza di Eda, la quale resterà sconcertata in seguito all'accaduto.

Serkan, infatti, si ritroverà seriamente nei guai, poiché su di lui penderà l'accusa di corruzione: si tratta però di un piano malefico ordito dalla nonna di Eda, giacché il giovane architetto in realtà non ha commesso alcun reato.

Yildiz riuscirà a capire cos'è realmente successo: la ragazza scoprirà che è stata proprio sua nonna a far arrestare il suo amato Bolat e si ritroverà a fare i conti con i ricatti della perfida e astuta anziana donna.

Eda costretta a cedere al ricatto di sua nonna

Le anticipazioni di Love is in the air evidenziano che Semiha metterà alle strette sua nipote: farà uscire dal carcere Serkan solo nel momento in cui lei ne prenderà le distanze e deciderà di metterà la parola fine alla loro relazione.

Un duro colpo per la giovane che, nonostante il grande amore che prova per Serkan, sarà costretta a sottostare al ricatto della nonna.

Di conseguenza, Eda troncherà la relazione con l'architetto e prometterà a Semiha che, da quel momento in poi, non farà più coppia con lui. Una promessa fatta a "fin di bene", volta ad ottenere la scarcerazione di Serkan, affinché venga scagionato dall'accusa di corruzione.

Eda chiederà aiuto alla nonna: anticipazioni Love is in the air al 17 settembre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Dopo che Serkan verrà liberato, Eda si rivolgerà a sua nonna chiedendole di procurare alla Art Life un cliente "importante", poiché in seguito alla vicenda dell'arresto l'azienda ha subito delle pesanti perdite dal punto di vista economico.

Semiha non si tirerà indietro e prometterà alla nipote di aiutarla ma, in realtà, la sua sarà soltanto una sceneggiata. La nonna di Eda non avrà alcun motivo per fare gli interessi di Serkan e della sua azienda, e per questo motivo cercherà di mettere l'architetto di nuovo in difficoltà.

Eda riuscirà a scoprire in tempo le malvagie intenzioni della nonna o sarà troppo tardi? Per saperlo, bisogna attendere le prossime puntate di Love is in the air.