Arrivano nuove anticipazioni di Una Vita delle puntate che andranno in onda su Canale 5 prossimamente. La puntata 1300 di Acacias 38 ha fatto da spartiacque nella soap, segnando un salto temporale capace di cambiare tutto nel quartierino spagnolo. Genoveva è in carcere dopo aver confessato l'omicidio di Marcia dietro pressioni di Santiago e Laura. Felipe non ha ancora recuperato la memoria ma ha lasciato Salmeron ed è in cerca della sua dimensione ormai perduta. Grazie a un discorso di Jose, i telespettatori apprenderanno della strana morte di Bellita , che nasconde in realtà un grande mistero.

Una Vita, Bellita muore

I telespettatori spagnoli di Una vita hanno già dato l'addio a Bellita del Campo (María Gracia), l'estrosa cantante madre di Cinta ed Emilio innamoratissima del suo Julio. Dopo il salto temporale ad Acacias, niente sarà più come prima.

Julio passerà alcune settimane in Argentina e, una volta tornato nel quartierino, darà l'amara notizia ai vicini: sua moglie è morta. Il comportamento di Dominguez insospettirà alquanto, visto che non darà alcun dettaglio sul decesso della moglie ed eviterà ogni domanda a riguardo. Che cosa è davvero successo a Bellita?

Julio ha detto la verità? Anticipazioni Una Vita

Mentre i vicini continueranno a chiedere a Dominguez informazioni sulla povera Bellita, Felipe si troverà di nuovo in pericolo.

A tramare contro di lui è Genoveva, dietro le sbarre per aver confessato di aver ucciso Marcia. La perfida Salmeron preparerà la sua tremenda vendetta e lo farà iniziando a scrivere due strane lettere, una delle quali indirizzate niente di meno che al re.

Continuando con le nuove anticipazioni di Una Vita riferite episodi del post salto temporale, Julio resterà spiazzato quando Cinta, tornata dall'Argentina, non crederà alle sue dichiarazioni agli argomenti la morte di Bellita.

Cinta omaggerà la madre con uno spettacolo in suo onore, ma questo non le impedirà di indagare a fondo per scoprire che cosa è davvero successo alla sua compianta mamma.

Genoveva prepara la sua vendetta

Anche se in carcere, Salmeron si ingegnerà per trovare il modo di salvarsi. Come svelano gli spoiler di Una Vita , pare che ci riesca e anche senza troppa fatica.

Chi sarà stavolta il suo complice?

Nello stesso tempo, Genoveva vorrebbe farla pagare a Felipe: se non fosse stato per lei, Santiago e Laura l'avrebbero ucciso. Eppure, nemmeno questo sacrificio è bastato per farlo restare al suo fianco. Marcia, anche se da morta, ha vinto ancora. La sua furia sarà senza controllo e, quando verrà liberata, metterà in atto un piano che cambierà per sempre le sorti non solo di Alvarez Hermoso ma dell'intera Acacias.