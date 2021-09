La presenza di Soleil Sorge nel cast del Grande Fratello Vip, sta facendo storcere il naso a molti. La ragazza, infatti, non è simpatica a un folto gruppo di spettatori, gli stessi che da ore stanno protestando per la scelta della produzione del reality-show di preferire l'influencer ad altri personaggi anche più famosi. Tra i commenti negativi che stanno circolando sul web sulla notizia, spiccano quelli di chi si augura che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne venga eliminata subito dal gioco.

Il parere del pubblico del Grande Fratello Vip

Oggi, sabato 4 settembre, è stato svelato il nome del terzo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 6.

Dopo Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, un'altra celebrità è stata confermata nel cast che debutterà su Canale 5 lunedì 13, ovvero tra meno di dieci giorni. Soleil Sorge sarà una vippona della nuova edizione del reality-show, un'inquilina che gli addetti ai lavori hanno annunciato come agguerrita e pronta a mettersi in gioco al cento per cento tra le mura di Cinecittà.

La notizia della partecipazione dell'influencer al programma condotto da Alfonso Signorini, ha creato scalpore: sul web, infatti, sono apparsi molti commenti negativi sia sul carattere della ragazza che su chi l'ha scelta per animare le nuove puntate del format Mediaset.

Avventura in salita per la neo concorrente del Grande Fratello Vip

Tra quanti si sono esposti per commentare la presenza di Soleil nel cast del Grande Fratello Vip, spiccano coloro che non sono contenti, ovvero quei fan che hanno etichettato la neo vippona con termini non proprio affettuosi.

"Odiosa", "Antipatica, falsa e strega", "Spero che venga eliminata subito", "Come rovinare il programma", "Lei è insopportabile", "Adesso che ha chiuso il salotto di Barbara D'Urso, ci pensa Signorini a rimpiazzarlo", "Ma anche no", "Sarebbe da non guardare", questi sono solo alcuni dei pareri che sono stati espressi dagli spettatori del reality-show.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche gli esperti di Gossip Amedeo Venza e Alessandro Rosica si sono detti un po' basiti dall'arruolamento dell'influencer come concorrente del format di Canale 5. "Televisivamente inutile, non ha niente da insegnare a nessuno. Poi magari nel privato è una bella persona. Vedremo" ha scritto Venza sul suo profilo Instagram.

I nomi ufficiali del Grande Fratello Vip 6

Per il momento, ovvero quando mancano nove giorni alla prima puntata, sono tre i concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip. La sesta edizione del reality Mediaset, dunque, avrà tra i suoi protagonisti tre donne di età differenti ma anche di esperienze opposte: Katia Ricciarelli, ad esempio, ha fatto sapere di aver accettato la sfida per far arrivare la musica lirica a più persone possibili, anche grazie all'aiuto dell'amico Alfonso Signorini.

Le altre due vippone già confermate, sono ragazze lanciate nel mondo dello spettacolo da Maria De Filippi: Sophie Codegoni e Soleil Sorge, infatti, sono state rispettivamente tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne nel recente passato.

Nel dating-show le giovani hanno anche trovato l'amore, ma le relazione con Matteo Ranieri e Luca Onestini non sono durate molto.

Oggi sia la 19enne che l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi sono ufficialmente single e aperte alla possibilità di incontrare la persona giusta nella casa più spiata d'Italia, quella che riaprirà i battenti lunedì 13 settembre. Tra le novità di quest'anno, le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che già si dice non si stiano particolarmente simpatiche.