Nuovo spazio dedicato alle notizie su Brave and Beautiful, la popolare soap opera che sta realizzando mediamente il 18% di share su Canale 5.

Gli spoiler delle prossime puntate turche si soffermano su Hulya Yildirim interpretata dall'attrice Zeynep Kızıltan. In particolare, la ragazza deciderà di abbandonare suo figlio Muzaffer a casa dei Korludag, mettendo in una posizione difficile l'ex complice Cahide.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Hulya svela a Korhan le malefatte di sua moglie

Le anticipazioni di Brave and Beautiful riguardanti le prossime puntate italiane annunciano che Hulya prenderà una decisione spiazzante in merito al figlio.

Tutto inizierà quando la giovane Yildirim partorirà il piccolo Muzaffer. Poi si recherà da Cahide, comunicandole che può finalmente far credere di aver partorito come avevano stipulato. All'inizio, la giovane Korludag nasconderà il fatto di essere rimasta incinta di suo marito, ma Hulya ci metterà lo zampino: infatti, consegnerà a Korhan una chiavetta usb dove scoprirà tutte le malefatte della moglie. Ovviamente, l'uomo prenderà le distanze da lei, anche quando scoprirà che sta davvero per diventare padre.

Intanto, Hulya scoprirà il segreto dell'ex complice, tanto da diventare minacciosa nei suoi confronti qualora non decidesse di assumersi la responsabilità di Muzaffer, come le aveva promesso per convincerla a non procedere all'interruzione volontaria di gravidanza.

La giovane Yildirim abbandona suo figlio Muzaffer

Nelle prossime puntate di Cesur ve Guzel, Hulya non esiterà ad abbandonare suo figlio davanti alla porta dei Korludag. Il bambino verrà ritrovato dalla domestica, la quale correrà subito ad avvertire Suhan, che a sua volta informerà suo padre di quanto sta accadendo nella loro tenuta.

Cahide, a questo punto, sarà costretta a raccontare tutta la verità al suocero. Tahsin deciderà di sentire la versione di Hulya: il signor Korludag scoprirà che il padre del bambino si trova in galera, tanto che la giovane Yildirim è impossibilità a crescerlo. Per questo motivo, l'uomo deciderà di tenere Muzaffer alla villa, arrivando ad assumere una tata per aiutare Reyhan ad accudirlo.

Tahsin ricatta Cahide

Inoltre Tahsin apparirà disposto a riaccettare Cahide a casa dopo aver scoperto che il bambino che porta in grembo è di suo figlio Korhan, avendo preso visione del test del Dna.

Alla fine, il signor Korludag deciderà di ricattare la nuora, proponendole un patto: dovrà prendersi cura di Muzaffer in cambio del suo ritorno alla tenuta.

In attesa di vedere questi colpi di scena in tv, si ricorda che le puntate già andate in onda della Serie TV "Cesur ve Guzel" possono essere riviste on demand su "Mediaset Play Infinity".