La macchina organizzativa della nuova edizione di Ballando con le Stelle è al lavoro. In un'intervista al settimanale Di Più, Milly Calucci - storica conduttrice del dance show di Rai 1 - è tornata a parlare della rottura con Raimondo Todaro. Ma non solo, la diretta interessata ha rivelato chi sogna di portare nel cast dei concorrenti.

Il nuovo cast

La nuova edizione di Ballando con le Stelle con tutta probabilità sarà orfano di due storiche ballerine professioniste. Stiamo parlando di Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi: entrambe le ballerine sono in dolce attesa.

Sulle pagine del settimanale di cronaca rosa, Milly Carlucci si è detta felicissima per questo lieto evento. Lo scorso anno, il dance-show ha dovuto salutare Samantha Togni: la storica maestra di danza, dopo essere convolata a nozze ha deciso di intraprendere la carriera televisiva come conduttrice.

Ma non solo, quest'anno tra gli assenti ci sarà anche Raimondo Todaro: il maestro di danza siciliano ha deciso di lasciare il programma per affrontare nuove sfide. Nel dettaglio, Todaro ricoprirà il ruolo di insegnante di danza ad Amici. In un primo momento Carlucci aveva ammesso di esserci rimasta male per come erano andate le cose, ma oggi sembra essere più serena: "Non ci penso più". Come spiegato dalla conduttrice della rete ammiraglia, nella vita l'importante è voltare pagina e non perdere mai l'entusiasmo.

A proposito del nuovo cast dei ballerini professionisti, Carlucci ha rivelato che a breve partirà "Ballando con le Stelle on the Road". Grazie a questa formula itinerante, il programma potrebbe conoscere dei maestri di danza validi per arruolare nel programma. Infine, Milly Carlucci ha speso delle parole di stima e d'affetto per Ramondo: "Gli auguro in bocca al lupo".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il sogno della conduttrice

Marcell Jacobs è l'idolo del momento: l'atleta italo-americano ha conquistato il titolo di "uomo più veloce del mondo". Inoltre, alle Olimpiadi di Tokyo ha conquistato ben due medaglie d'oro: la prima individuale e la seconda nella staffetta. Dopo le voci di un presunto contattato da parte della redazione con lo sportivo, Milly Carlucci ha fatto chiarezza sulla vicenda.

La conduttrice ha spiegato di avere contattato Jacobs quando era ancora all'estero. La diretta interessata non ha nascosto che vorrebbe Marcell nel cast di quest'edizione. Tuttavia, Carlucci non ha nascosto che le farebbe piacere avere Marcell Jacobs anche solo come ballerino per una notte. La 66enne ha confidato di non essersi mai posta dei limiti e di credere fino alla fine di riuscire a portare l'atleta nel suo programma. A tale proposito, Milly Carlucci si è detta speranzosa: "Se uno ha un sogno lo deve rincorrere senza paura".